政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同島一命！替代役備役首度勤務召集　千人跨區助花蓮災後復原

▲▼替代役備役首度勤務召集，千人跨區助花蓮災後復原。（圖／內政部提供）

▲替代役備役首度勤務召集，千人跨區助花蓮災後復原。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮縣政府首次啟動替代役備役役男勤務召集。此次規劃分二梯次辦理，每梯次120人，共計240人投入協助，第1梯次自13日至17日，第2梯次於20日至24日，第3梯次則視災情發展再行規劃。召集對象為設籍花蓮縣之備役役男，將依災害應變中心需求、統籌運用。役男們秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，在行動中累積實務應變經驗，進一步提升服務能量。

內政部表示，召集期間備役役男的權利義務比照替代役期間，任職單位應給予公假，並得請領往返交通費。另每日提供700元薪資津貼，5日合計3500元；花蓮縣政府亦將統籌安排伙食與住宿，確保役男能安心投入救災。替代役備役役男的支援，將成為花蓮復原重建的重要後盾。

內政部進一步指出，災情已使當地居民生活受到重大影響，本於「同島一命、患難與共」的精神，內政部也首次跨區調度各縣市替代役現役役男前往支援；截至10月4日，已累計投入1445人次，積極協助第一線救災，並獲得災民一致感謝。這次寶貴經驗，不僅驗證役男平日防救災訓練的成效，更深化他們對公共服務的使命感，以實際行動向花蓮鄉親傳遞關懷與溫暖。

▲▼替代役備役首度勤務召集，千人跨區助花蓮災後復原。（圖／內政部提供）

10/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

