中國調控產能過剩　專家：需提振內需減輕影響

▲大陸內需低迷，影響經濟表現。（圖／CFP）



文／中央社

中國近年物價長期低迷、內需不足，渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽從供給側分析原因，不外乎與產能過剩有關。中國政府已針對產能展開調控，但丁爽提醒，需透過「提振內需」減輕供給側改革對經濟增長和就業的影響。

渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽在陸媒第一財經撰文，談中國近期的產能治理。

丁爽首先說明中國目前環境，近年中國製造業產能大幅度超出國內需求的消化能力，企業間競爭加劇，物價長期低迷。在各方對經濟熱度體感偏弱的情況下，居民會傾向於推遲消費，而企業則會因為營收和利潤低迷而削減投資，進一步抑制內需。

丁爽指出，中國的PPI（生產者物價指數）自2022年10月以來持續下降，而CPI（消費者物價指數）漲幅最近一直徘徊在零左右。一般而言，持續的物價下跌表明市場供給總體大於需求。需求不足的原因包括居民收入下降、預防性儲蓄需求上升、財富縮水、宏觀政策收緊等因素。

而從供給端看中國物價長期低迷的原因，丁爽歸納，首先是地方政府競相吸引投資，造成產能過度擴張，尤其是新能源汽車和太陽能電池等新興產業領域。其次，行業整合和市場退出機制尚不完善，財務困難的公司在地方政府保護下仍可繼續營運。第三則為過度競爭，使企業定價權偏弱。

今年7月的政治局會議要求治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理。後續政策也顯示，政府逐步壓降已有的過剩產能，並遏制國內低價傾銷的行為，政策方向包括「預防過度投資」，規範地方政府招商引資行為；「壓降過剩產能」，引進自律機制控制產量或淘汰過時產能；「規範價格競爭」，發布價格法修正草案，要求企業不得以低於成本的價格傾銷。

丁爽指出，此次調降產能的背景和2016至2017年的供給側改革不同，當前中國外部面臨貿易戰，內部房地產市場仍處於磨底階段。短期內，調降產能的措施會引起製造業投資減速，宏觀政策需要保持相對寬鬆，通過「提振內需」減輕供給側改革對經濟增長和就業的影響。

丁爽提到，中國服務業占GDP的比重約為55%，大幅低於發達國家接近70%的水平。在通訊、教育、醫療、養老、物業管理、金融理財、旅遊、文化體育及娛樂等領域，需求旺盛而供給不足，有必要進一步開放市場增加服務產能。