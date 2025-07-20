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關稅倒數！歐盟打「中國牌」討好美　陸官媒拿數據打臉：站得住腳？

▲▼中國,歐洲,中歐關係,歐中關係（圖／翻攝新華網）

▲歐盟近日指責中國，此舉或有意在中美之間尋求談判籌碼，藉「打中國牌」來對美示好。（圖／翻攝新華網）

記者任以芳／綜合報導

針對近期歐盟強化「歐洲吃虧論」，指責中國利用出口消耗產能過剩。「大陸官媒《新華社》今(20)日特地發表一篇文章標題為，「歐盟為何給中國『貼標籤』？站得住腳嗎？」該文列舉多項數據，比如中歐建交50年來，雙邊貿易額增長超過300倍。雙向投資方面，歐盟是中國重要的外資來源地和投資目的地。責歐盟指責中國，是讓中歐長期合作精神背道而馳，更反映出歐盟內部對自身競爭力下滑的焦慮與矛盾心態。

2025年是中歐建交50週年，歐盟近期對中國「貼標籤」，包括「過剩產能」、出口傾銷，令中歐經貿關係陷入張力之中。尤其歐盟委員會主席馮德萊恩日前在演講中，再度指責中國在市場准入、補貼政策及產能問題上存在「不公平」行為。

諷刺的是，正當歐方對中國高聲指責之時，對於美國對其加徵關稅的行動卻選擇暫緩反制，顯示出其「選擇性強硬」的態度。中國社會科學院歐洲研究所歐盟法研究室主任葉斌認為，歐方在年初表示希望加強中歐經貿關係，最近卻對華頻繁發起經貿摩擦，歐方領導人這種反復態度，不排除是通過打“中國牌”，試圖在對美關稅談判中向美國示好，但結果並不如她所願。

但歐洲內部也非鐵板一塊。法國國民議會歐洲事務委員會近期發布長達153頁的中歐關係報告，直言歐盟在對華政策上「過於依賴美國」，造成貿易緊張局勢，最終損害的是歐洲自身的利益。報告呼籲歐方應採取更獨立、務實的對華策略，增強與中國的合作。

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

▲之前的新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

從實際經貿數據看，中國對歐盟的貢獻不容忽視。以新能源汽車產業為例，中國企業憑藉創新與規模優勢，已成為全球綠色轉型的重要推動者。儘管中國新能源汽車產量佔全球七成，但出口比例不足10%，歐洲市場佔有率也僅5%左右。若按歐方邏輯僅因產量高就視為「產能過剩」，那麼德國80%的汽車出口和空中客車在中國超過50%的市佔率是否也構成「傾銷」？

歐盟在強調「公平競爭」的同時，卻不斷祭出補貼與限制性規範，從碳邊境調整機制（CBAM）到《數位市場法》，幾乎無一不是以「綠色」或「隱私」之名設下技術壁壘，對中資企業形成實質排斥。這種「新保護主義」正侵蝕歐盟一手建立的自由貿易原則。

不僅在公共採購領域，業內人士表示，近年來歐盟動作頻頻，利用國際經貿規則空白，創制了一系列單邊工具，以「公平競爭之名，行規則霸權」之實，不斷搞保護主義。

中國商務部發言人近日重申，應以對話取代對抗，少貼標籤、多找共識。中國學界亦指出，中歐間合作與競爭並存將是新常態，但只有正確認識競爭、有效管控摩擦，才能維繫雙方關係穩定發展。

商務部歐洲研究所所長姚鈴指出，儘管目前中歐經貿面臨挑戰，但合作韌性依然強勁。未來雙方應加強戰略溝通，穩固夥伴定位，拓展雙向開放與合作；在多邊層面共同反對單邊主義與保護主義，推動世貿組織改革，應對氣候變化等全球挑戰。

中國官方發佈數據顯示，中歐建交50年來，雙邊貿易額增長超過300倍。今年上半年，中國對歐盟進出口2.82兆元，同比增長3.5%，平均每天進出口超過150億元，相當於建交時一年的貿易值。上半年，歐盟佔中國外貿總值的12.9%，穩居我第二大貿易夥伴地位。

具體來看，上半年，我國對歐盟出口汽車零配件同比增長9.7%，從歐盟進口大型客車變速箱、車用柴油機同比分別增長40.8%、65.2%，自歐盟進口醫療保健品、箱包、首飾等佔同類產品進口比重都超過了六成。

雙向投資方面，歐盟是中國重要的外資來源地和投資目的地。截至2025年5月，歐盟對華累計投資1543億美元，其中1至5月同比增長1.1%。截至2025年5月，中國累計對歐盟直接投資1145億美元，其中1至5月同比增長62.8%。

今年以來，奔馳、空客、賽諾菲、飛利浦等歐企CEO紛紛來華，深挖中國市場機遇。中國商務部還將配合高層交往舉辦中歐企業家座談會，企業家對此十分期待，正在踴躍報名參加。可以看出，企業仍然對中歐合作滿懷信心，期待中歐之間能夠達成更多經貿成果，惠及雙方企業。

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