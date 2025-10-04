打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元



▲打撈團隊在西班牙沈船處找到多枚古幣。（圖／翻攝自1715treasurefleet）

在美國佛羅里達州大西洋沿岸、被稱為「寶藏海岸」（Treasure Coast）的海域，一支沉船打撈隊近日發現大量西班牙財寶，估計價值高達100萬美元。這批珍貴金銀幣被認為來自1715年遭颶風擊沉的西班牙船隊。

根據《美聯社》報導，打撈公司「1715艦隊－皇后珠寶有限責任公司」（1715 Fleet – Queens Jewels LLC）本週宣布，潛水員在海底找到超過1000枚銀幣與金幣。專家研判，這些硬幣可能鑄造於數百年前的西班牙殖民地，包括玻利維亞、墨西哥與秘魯，至今沉沒於海底長達三百多年。



這片沿岸區域自數十年前起因寶藏傳說吸引無數尋寶人。從墨爾本（Melbourne）到聖露西港（Fort Pierce）的海域間，已陸續出土價值數百萬美元的財寶，部分還曾遭竊。依佛羅里達州法律，打撈所得需依比例分配予打撈公司、分包商以及州政府。今年夏季的發現亦將依此機制分配，其中約20%由州方保留，用於研究與公共展示。

這支船隊原本滿載黃金、白銀與珠寶，自新大陸返航途中，卻在1715年7月31日遭遇颶風，多艘船隻沉沒。雖然西班牙人事後回收部分金銀，但仍有大量財寶遺落海底，後世潛水員與尋寶人便長年在「寶藏海岸」搜尋「八里亞爾」銀幣與金條。

「1715艦隊－皇后珠寶有限責任公司」經聯邦法院授予專屬打撈權，並接受法院監督。公司營運總監薩爾・古圖索（Sal Guttuso）表示，每次發現後，團隊都會先記錄完整清單，再送入考古實驗室保存。少量硬幣需經反電解處理，以去除數百年來附著的鹽分與海洋沉積物，之後再利用高解析攝影與放大檢視，紀錄鑄幣年份、君主徽記、重量與出土位置。

依規定，所有回收文物將先送交州官員審查，再由聯邦法官批准，最後由州方決定哪些將被永久保留。佛羅里達州歷史資源司亦提醒，任何未經許可的擅自挖掘或干擾行為都屬違法，最重可構成重罪。

古圖索解釋，這項工作對部分人來說是兼職，潛水員常在旺季下水尋寶，淡季則回到本業，例如從事機械維修或物業管理。有些人會將獲得的硬幣收藏，另一些則藉此資助下一季的打撈行動。2015年，公司潛水員曾發現超過350枚金幣，其中一枚單價達25萬美元。

