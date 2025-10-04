　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元

打撈團隊在西班牙沈船處找到多枚古幣。（圖／翻攝自1715treasurefleet）
▲打撈團隊在西班牙沈船處找到多枚古幣。（圖／翻攝自1715treasurefleet）

文／CTWANT

在美國佛羅里達州大西洋沿岸、被稱為「寶藏海岸」（Treasure Coast）的海域，一支沉船打撈隊近日發現大量西班牙財寶，估計價值高達100萬美元。這批珍貴金銀幣被認為來自1715年遭颶風擊沉的西班牙船隊。

根據《美聯社》報導，打撈公司「1715艦隊－皇后珠寶有限責任公司」（1715 Fleet – Queens Jewels LLC）本週宣布，潛水員在海底找到超過1000枚銀幣與金幣。專家研判，這些硬幣可能鑄造於數百年前的西班牙殖民地，包括玻利維亞、墨西哥與秘魯，至今沉沒於海底長達三百多年。

打撈團隊在西班牙沈船處找到多枚古幣。（圖／翻攝自1715treasurefleet）
▲打撈團隊在西班牙沈船處找到多枚古幣。（圖／翻攝自1715treasurefleet）

這片沿岸區域自數十年前起因寶藏傳說吸引無數尋寶人。從墨爾本（Melbourne）到聖露西港（Fort Pierce）的海域間，已陸續出土價值數百萬美元的財寶，部分還曾遭竊。依佛羅里達州法律，打撈所得需依比例分配予打撈公司、分包商以及州政府。今年夏季的發現亦將依此機制分配，其中約20%由州方保留，用於研究與公共展示。

這支船隊原本滿載黃金、白銀與珠寶，自新大陸返航途中，卻在1715年7月31日遭遇颶風，多艘船隻沉沒。雖然西班牙人事後回收部分金銀，但仍有大量財寶遺落海底，後世潛水員與尋寶人便長年在「寶藏海岸」搜尋「八里亞爾」銀幣與金條。

「1715艦隊－皇后珠寶有限責任公司」經聯邦法院授予專屬打撈權，並接受法院監督。公司營運總監薩爾・古圖索（Sal Guttuso）表示，每次發現後，團隊都會先記錄完整清單，再送入考古實驗室保存。少量硬幣需經反電解處理，以去除數百年來附著的鹽分與海洋沉積物，之後再利用高解析攝影與放大檢視，紀錄鑄幣年份、君主徽記、重量與出土位置。

依規定，所有回收文物將先送交州官員審查，再由聯邦法官批准，最後由州方決定哪些將被永久保留。佛羅里達州歷史資源司亦提醒，任何未經許可的擅自挖掘或干擾行為都屬違法，最重可構成重罪。

古圖索解釋，這項工作對部分人來說是兼職，潛水員常在旺季下水尋寶，淡季則回到本業，例如從事機械維修或物業管理。有些人會將獲得的硬幣收藏，另一些則藉此資助下一季的打撈行動。2015年，公司潛水員曾發現超過350枚金幣，其中一枚單價達25萬美元。

延伸閱讀
中獎半年全不知！他罵「怎會有人不領5.2億」　一翻口袋自己早是千萬富翁
氣到發笑！男列「拜金7行為」惹毛一票女性　她見這點不忍了：活該單身
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／花蓮吉安黃昏市場旁大火！　恐怖黑煙數公里外可見
2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴參
快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
剛救災完！邵庭凌晨3點見「蘇花公路一幕」震驚感動
大咖女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」：男女都別跑
2026議員點將／北市10席缺額一級戰區　藍營參選爆松信新人
20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元

普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級

快訊／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝　御堂筋線停駛

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

日經亞洲：趙怡翔低調赴華府　協商賴清德年內過境美國

日本自民黨大選首輪投票「無人過半」　高市vs小泉第二輪決勝負

彭博：中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

31歲台灣籍男大生拍「未成年櫻花妹」性愛片　被日警逮捕

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

吹牛老爹運送賣淫罪成立　判關4年2個月！庭上落淚向前女友道歉

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

打撈隊挖到金銀財寶！佛州海底噴千枚古幣　市值高達百萬美元

普丁警告川普政府！　若援烏「戰斧飛彈」俄美關係全面升級

快訊／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝　御堂筋線停駛

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

日經亞洲：趙怡翔低調赴華府　協商賴清德年內過境美國

日本自民黨大選首輪投票「無人過半」　高市vs小泉第二輪決勝負

彭博：中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

31歲台灣籍男大生拍「未成年櫻花妹」性愛片　被日警逮捕

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

吹牛老爹運送賣淫罪成立　判關4年2個月！庭上落淚向前女友道歉

野生米可白「大稻埕碼頭放風」穿超辣！低胸掉出事業線 0偽裝全被拍

淫師騙單身送香奈兒「停車場車震女學生」　雲端備份照片成鐵證

中信銀爆簽帳卡大量凍結潮　綠委籲銀行：勿因打詐懲罰守法民眾

梁舒涵唱新歌竟靠香蕉開嗓：只在錄音室有效

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

【第一現場曝】背後扯頭髮偷襲！　苗栗女童遭刺驚恐狂奔

國際熱門新聞

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

拒化療改信偏方　23歲女大生癌逝

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

櫻花妹回前男友家拿東西　遭砍數十刀亡

台男拍「未成年櫻花妹」性愛片日本被逮

即／高市早苗185票當選自民黨魁！

即／韓電算系統癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

日本2天爆2起「熊殺人」！還有1失蹤

即／大阪地鐵「行動電源冒煙起火」！焦黑照片曝

巴菲特大讚黃金白銀　《富爸爸》酸：噁心

吹牛老爹賣淫罪成立！判關4年2個月

英國宣布1400年史上首位女性大主教

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

更多熱門

相關新聞

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

經過近一個半世紀的等待，失蹤139年的「幽靈船」F.J. King號的沉船殘骸，近日終於被找到。研究人員表示，船隻保存狀態極佳，就像「航海時空膠囊」一樣，完整保留了當年沉沒時的物品與景象。

35歲火辣後媽激戰15歲繼子！全裸被尪抓包

35歲火辣後媽激戰15歲繼子！全裸被尪抓包

行李藏「人類頭骨」企圖闖關美國機場！

行李藏「人類頭骨」企圖闖關美國機場！

台南濱南路魚塭驚現浮屍消防打撈年約60男子明顯死亡

台南濱南路魚塭驚現浮屍消防打撈年約60男子明顯死亡

即／休旅車衝高港墜海　尋獲1遺體

即／休旅車衝高港墜海　尋獲1遺體

關鍵字：

打撈佛羅里達沉船古幣1715艦隊

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面