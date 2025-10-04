麥德姆逼近海南島　海口市下午實施「六停」

▲麥德姆逼近海南島。（圖／翻攝中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

麥德姆4日上午增強為中度颱風，並持續朝著海南島方向前進，海南島海口市已宣布，4日下午至5日在全市範圍內實施「六停」，包含停課、停工、停運、停航、停園、停業。

根據大陸中央氣象台預報，麥德姆將以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，並向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，將於5日白天在廣東電白至海南萬寧一帶沿海登陸（颱風級或強颱風級，13至14級，38至45米／秒），登陸後強度逐漸減弱。

海南島海口市官方表示，麥德姆預計造成嚴重影響，期間沿海陸地將出現8至10級大風，11至13級陣風，並伴有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，為確保人民群眾生命財產安全，海口市於10月4日下午到5日在全市範圍內梯次實施「停課、停工、停運、停航、停園、停業」措施。

除了海南，廣東也加強警戒，氣象專家預估，麥德姆4日夜間至5日夜間，將為珠江口以西沿海市縣和海面帶來嚴重風雨影響；海上大風加大，海上漁船需及時回港避風，海上作業人員及時撤離，沿海市縣需做好樹木、臨時構築物、高層建築的防風加固措施。

廣東省也在3日下午啟動了防風Ⅳ級應急響應，廣東省防總要求，各地各部門要加強颱風預測預報預警，及時啓動應急響應，扎實做好颱風防禦各項工作，堅決徹底轉移危險區域民眾，切實把保障民眾生命財產安全放在第一位落到實處。