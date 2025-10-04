「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

▲麥德姆預估將增強為中度颱風 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今年第21號颱風「麥德姆」（Matmo）通過呂宋島逐漸往西穿過南海，往海南島一帶前進，對台灣沒有直接影響，但其外圍雲系導致中秋連假今、明（4、5日）東南部降雨增多，預計今天下半天到明天上半天離台灣相對較近。氣象專家分析，麥德姆將增強達到中度颱風，並登陸中國。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，麥德姆颱風穿越菲律賓呂宋島、進入南海，目前持續往西北西移動，預估其強度也會逐漸增強，可達中度颱風。未來它在太平洋高壓強勢導引下，明天白天將通過港澳以南，下午登陸中國雷州半島或海南島。

台灣部分，台灣颱風論壇分析，今、明兩天受颱風外圍環流及水氣影響，花東、恆春有零星或短暫的雷陣雨，尤其蘭嶼、綠島、恆春大雨機率較高，西部地區維持晴朗炎熱。氣象署也指出，麥德姆颱風外圍雲系就是導致今明兩天東南部降雨增多的原因，台東、恆春有短暫陣雨，有時會有較大雨勢出現；花蓮、屏東偶有局部雨，但明天開始大部分時間各地天氣晴朗穩定，高溫上看35度。

▲麥德姆將登陸，外圍雲系帶來降雨。（圖／中央氣象署）



天氣風險公司表示，麥德姆今天進入南海後，將繼續往海南島方向遠離，對台灣天氣影響有限，僅在今、明兩天外圍水氣可能為花東、恆春半島帶來短暫陣雨，南台東到恆春半島局部地區雨量會稍多一些，明天颱風就離開台灣附近，外圍水氣的影響也告一段落。

其他地方則不受到麥德姆颱風外圍水氣影響，中秋連假這三天大致都還是維持晴到多雲天氣，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，平地部分受影響的機會較低，整體來說來是一個蠻穩定的夏季型天氣型態。溫度方面持續高溫炎熱，各地高溫普遍有機會上看33至35度，大台北及西半部局部地方有機會來到36至38度高溫。