　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

▲麥德姆預估將增強為中度颱風 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今年第21號颱風「麥德姆」（Matmo）通過呂宋島逐漸往西穿過南海，往海南島一帶前進，對台灣沒有直接影響，但其外圍雲系導致中秋連假今、明（4、5日）東南部降雨增多，預計今天下半天到明天上半天離台灣相對較近。氣象專家分析，麥德姆將增強達到中度颱風，並登陸中國。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，麥德姆颱風穿越菲律賓呂宋島、進入南海，目前持續往西北西移動，預估其強度也會逐漸增強，可達中度颱風。未來它在太平洋高壓強勢導引下，明天白天將通過港澳以南，下午登陸中國雷州半島或海南島。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣部分，台灣颱風論壇分析，今、明兩天受颱風外圍環流及水氣影響，花東、恆春有零星或短暫的雷陣雨，尤其蘭嶼、綠島、恆春大雨機率較高，西部地區維持晴朗炎熱。氣象署也指出，麥德姆颱風外圍雲系就是導致今明兩天東南部降雨增多的原因，台東、恆春有短暫陣雨，有時會有較大雨勢出現；花蓮、屏東偶有局部雨，但明天開始大部分時間各地天氣晴朗穩定，高溫上看35度。

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

▲麥德姆將登陸，外圍雲系帶來降雨。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司表示，麥德姆今天進入南海後，將繼續往海南島方向遠離，對台灣天氣影響有限，僅在今、明兩天外圍水氣可能為花東、恆春半島帶來短暫陣雨，南台東到恆春半島局部地區雨量會稍多一些，明天颱風就離開台灣附近，外圍水氣的影響也告一段落。

其他地方則不受到麥德姆颱風外圍水氣影響，中秋連假這三天大致都還是維持晴到多雲天氣，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，平地部分受影響的機會較低，整體來說來是一個蠻穩定的夏季型天氣型態。溫度方面持續高溫炎熱，各地高溫普遍有機會上看33至35度，大台北及西半部局部地方有機會來到36至38度高溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

黑心肉商病變豬大腸竄全台！縣府要求下架回收　最重關7年罰8千萬

超正3女兵休假衝花蓮當「鏟子超人」　軍服美照1.4萬人朝聖

馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復鄉

鏟子超人「尿液都咖啡色」嚇傻　醫警告：腎臟恢復不一定沒傷害

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝「上吐下瀉」最新病況

雙鐵中秋疏運544.9萬人次　高鐵收假日「恐擠35.1萬人次」創紀錄

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

50嵐宣布古早味「麵茶系列」全面開賣　網友推薦點法！

中秋連假首日「國道10路段易塞」　國5恐連堵11小時

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

【譚兵讀武EP274】1949「流星式」反攻登陸作戰　海空掩護「龍山登陸」靠近老蔣家鄉

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

惡男見學童過馬路秒停車！隨機砍人最新畫面曝　冷靜調頭落跑

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

黑心肉商病變豬大腸竄全台！縣府要求下架回收　最重關7年罰8千萬

超正3女兵休假衝花蓮當「鏟子超人」　軍服美照1.4萬人朝聖

馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復鄉

鏟子超人「尿液都咖啡色」嚇傻　醫警告：腎臟恢復不一定沒傷害

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝「上吐下瀉」最新病況

雙鐵中秋疏運544.9萬人次　高鐵收假日「恐擠35.1萬人次」創紀錄

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

50嵐宣布古早味「麵茶系列」全面開賣　網友推薦點法！

中秋連假首日「國道10路段易塞」　國5恐連堵11小時

屏東市公所中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒公所臉書詐騙

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

快訊／國民黨黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮災區救災

營養師：烤肉別只吃肉！ 搭配「5種蔬果」提升代謝力

貝佐斯認「AI正泡沫化」！6人公司拿數十億　但他喊話：技術是真的

PRX止步四強淚灑賽後訪　PatMen自責：有時候事情總不盡人意

川普下通牒！限哈瑪斯5日前達成和平協議　否則將遭受地獄般打擊

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」！復仇真相曝光　JKF女郎見狀驚嘆發聲

台片《鬼家人》狂賣3.6億！「確定將拍韓國版」　導演證實：版權已經被買走了

【這一幕讓人熱淚】43砲國軍超人救災歸來 民眾夾道揮國旗高喊辛苦了

生活熱門新聞

超正3女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

50嵐古早味「麵茶系列」悄悄上市　全品項都可加

性騷李多慧被搜出是中油員工　業者喊0容忍

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝最新病況

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

鏟子超人尿液變咖啡色　醫：腎臟恢復不一定沒傷

日本母女逛超商！他見1舉動喊「文化衝擊」

黑心肉商賣病變豬大腸　縣府令下架回收

上大學狂瘦20kg　妹子享受外貌紅利「鬧脾氣也可以」

陳玉珍遭爆介入升遷中華電信回應

更多熱門

相關新聞

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

明天(4日)仍受颱風「麥德姆」外圍環流影響，台東和恆春半島今入夜後就會有降大雨勢並持續到明天，周日、下周一雨區縮小，不過周二到周五東風帶來水氣，局部地區有雨。雙十連假台灣東方海面有低壓發展，天氣將轉為不穩定。

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登海南

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登海南

「勇腳阿伯」腳踏車衝花蓮　尋找老戰友　

「勇腳阿伯」腳踏車衝花蓮　尋找老戰友　

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

花蓮重建政院追加200億預算　卓榮泰：效率最快、與國賠不衝突

花蓮重建政院追加200億預算　卓榮泰：效率最快、與國賠不衝突

關鍵字：

氣象氣象雲麥德姆颱風中颱颱風台灣颱風論壇天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

超正3女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

女畫家認「不解Ryu每個月給Yuma錢」　公開離婚財產分配內幕

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面