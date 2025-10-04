「受傷請找我」慈院護理師穿梭災區　守護災民和鏟子超人畫面曝

▲▼行動傷口照護小組化身行走的天使，掛著「受傷請找我」的牌子，深入巷弄守護災民和鏟子超人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「受傷請找我！」的掛牌，跟著花蓮慈濟醫院傷口造口護理師的背影深入花蓮縣光復鄉災區的大街小巷，第一時間提供小擦傷、小傷口的災民、以及志工的即時傷口護理與敷料保護，一方面避免傷口擴大或感染，一方面經評估需進一步治療的傷者，可立即轉介到醫療站，機動而可靠的背影，也被稱為災區「行走的天使」。

花蓮慈濟醫院傷口造口小組護理師鄒明耘看到母親連三天從台北到光復協助重整家園的熱血，以及擔任消防隊員的先生連續好幾天都在災區值勤，便利用醫院休假日和同事加入「鏟子超人」的行列。

出發前，她以臨床傷口護理經驗聯想到週末大批志工湧入光復，且有很多長者志工，在滿室污泥雜物潮濕的環境、使用不熟悉的工具跟雨鞋，勢必會有長時間拿鏟子與穿雨鞋造成摩擦的小傷口、水泡；另外，離醫療站比較遠的居民與志工，一心只想快速清掃家園回歸原本的生活，常會忽略水泡、擦傷及身體的不適。

9月27日和28日，光復鄉災區湧入數萬名的「鏟子超人」，於是鄒明耘發起一個以「清掃為主、換藥為輔」的「行動傷口照護小組」，由她和許美玉和徐小惠三位傷口造口護理師，加上其他自發加入的護理師組成團隊。他們試想可能會遇到的各種傷口形態，先採買敷料和消毒用品，在前一晚預先加工剪裁成不同的大小並分類分裝，在清掃的同時若遇有人受傷，可馬上協助保護水泡、處理簡單傷口，並即時評估是否須轉到醫療站治療。

▲▼所有敷料和藥品都是行動傷口照護小組自掏腰包購買。

「行動傷口照護小組」依過去經驗，任務編組為「走訪組」與「清掃組」。「走訪組」會帶著傷口護理用品深入巷弄查訪需要護理包紮而無法到醫療站的居民。「清掃組」則是「一手拿鏟子、一手護理傷口」，在協助清掃的同時，如遇周圍志工或住戶有磨破皮、水泡及小傷口需要協助，便先放下打掃工作，發揮專業協助清潔傷口、消毒並使用適當的防水泡棉包紮好，也可預先保護還沒破掉的水泡。

鄒明耘說，很多家戶離醫療站有一段距離，這樣的包紮可以讓小傷的居民不需到醫療站處理，也不至於更惡化感染，幫助他們可以快速再投入工作中。護理師在包紮時會同時衛教傷者觀察傷口的變化；若遇到身體不適或受傷比較嚴重的的居民或志工，隨即協助聯絡轉送到慈濟等醫療站。

行動傷口照護小組在9月27、28兩日，以20幾人次繞行走訪災區一大圈後，總共處理110個以上的傷口。期間，小組成員發揮專業不斷的依需求調整，也分享經驗。包括因災區環境複雜，災區淺部傷口照護以「快速、簡單、可持續作業、可觀察感染」為原則，處理傷口時要盡量簡化流程，建議以腰包、側背包或胸包方便取用，並將人工皮先裁減好以方便使用，而足底和足跟的傷口使用防水泡綿緩解著雨鞋疼痛的方式，傷者的回饋均非常良好，也發現部分傷者僅需要敷料及OK蹦即可。

▲改良版敷料包，都由行動傷口照護小組手工調整大小，鄒明耘自嘲：「分裝剪到快睡著！」。

護理部主任鍾惠君表示，行動傷口照護小組的敷料和耗材，是這群熱血的護理師自掏腰包購買，自行裁減加工，全都是自動自發的護理精神。專責慈濟醫療站的院長室資深顧問許文林也指出，這群走入災區的傷口造口護理師的專業與用心，發揮護理師良能令人感動，除了提供即時護理，也同時提醒志工「打掃時要小心不要受傷、以及穿雨鞋放鞋墊，小小的調整就能讓重建家園的工作更順手，也避免受傷」，同時把嚴重的傷患轉到醫療站治療，並施打破傷風疫苗。

▲身兼鏟子超人和專業傷口造口護理師，行動傷口照護小組在第一時間協助磨破皮、水泡及小傷口包紮，幫助他們可以快速再投入工作中。

「受傷請找我」的掛牌跟著行動傷口照護小組繞了災區一圈，及時幫助居民和志工，也被許多人留下他們穿梭災區的記錄。鄒明耘也寫下:

「今天化作背包上一張簡單的告示：

我一手握著掃把，一手背著傷口護理物資，

揹著學妹的行動協助構想，一路踏過滿是崎嶇泥濘。

此時的我不是在醫療體系內守護傷口,

正走入災後的家園──

成為一位協助傷口處理者，同時也是『鏟子超人』。」