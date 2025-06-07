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桃園捷運綠線再一潛盾機發進　明年4月抵達G07桃園車站

▲桃園捷運綠線再一潛盾機發進

▲潛盾機組裝。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線建設再添亮點！市府捷工局6日表示，緊跟著G03巧克力站一台潛盾機剛順利發進，GC02標的第4台潛盾機，今天也自G06陽明運動公園站正式啟動鑽掘作業，展開一段長達約1,200公尺，最深約40公尺的地底鑽掘任務，預計將於明年4月抵達G07桃園車站，為捷運綠線與臺鐵共構的重大節點打下堅實基礎。

捷工局局長劉慶豐表示：這一台潛盾機自G06站發進，為捷運綠線整體工程注入新動能，象徵捷運綠線與桃園火車站連接的目標又邁出堅定的一步。桃園捷運綠線GC02標負責八德地區G02站至G07桃園車站間捷運地下區段的施工包括潛盾隧道、地下車站等工程。這次潛盾機發進構築的隧道，是將來捷運列車從G07站往G06站行駛的下行線，這條潛盾隧道將使得八德區捷運與臺鐵地下化鐵路在桃園車站接軌，未來市民在捷運與台鐵之間的轉乘只需數分鐘。

▲桃園捷運綠線再一潛盾機發進

▲G06站潛盾機發進(左) 。（圖／捷工局提供）

捷運工程局表示，G06站除了剛發進的這台潛盾機持續向G07站推進，G06陽明運動公園站今年將依續再發進3台潛盾機，分別構築G06站-G05站下行線、G06站-G07站上行線、以及G06站-G05站上行線捷運潛盾隧道。

▲桃園捷運綠線再一潛盾機發進

▲G06站-G07站潛盾路線圖。（圖／捷工局提供）

捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，今年底GC02標7台潛盾機將7箭齊發，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車做好準備。

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