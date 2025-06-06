快了！桃園捷運綠線進度曝光　力拚115年第一階段通車

▲捷運綠線工程進度報告。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線工程及G11至G15b站通車進度，深受地方關注。市長張善政5日於市政會議，聽取捷運工程局專題報告後表示，捷運綠線已見階段性成果，期勉同仁持續努力掌握每一節點，全力以赴，完成明（114）年底第一階段通車目標，為市民打造安全便捷的全新城市交通環境。

張善政指出，捷運綠線通車前的「初勘」與「履勘」等關鍵節點尤需謹慎以對，捷工局務必重視各審查委員所提建議，妥善調整與規劃，精準掌握進度，確保捷運綠線如期通車。

捷運工程局表示，捷運工程是長期且艱鉅的任務，感謝市長與副市長多次親赴現場視察工程進度、鼓舞同仁士氣，所有工程同仁則不畏艱辛推進各項工作，也感謝市民朋友對施工期間交通變動的體諒與支持，捷工局將持續努力，為桃園打造更便捷的交通路網。

捷運工程局進一步表示，桃園捷運綠線工程已於112年完成全國首座鋼構橋跨越高鐵、南崁溪景觀橋合龍、優先通車路段首段潛盾隧道貫通，以及全國最大中圓潛盾機發進等創舉；更於113年完成優先通車路段高架橋合龍、優先通車路段潛盾隧道全數貫通、主線車站命名、北機廠北主變電站永久供電，以及捷運首列車運抵等重要里程碑。

捷運工程局指出，今年已完成捷運綠線八德區兩段潛盾隧道貫通，以及車輛、號誌靜態測試，刻正進行測試軌動態測試，預計7月進行主線動態測試；並規劃於明（115）年上半年完成全系統整合測試，下半年完成試運轉、初勘、履勘，並正式通車。

捷運工程局說明，捷運綠線預計115年完成第一階段坑口站至藝文中心站通車、117年延伸至景福宮站，119年完成主線全線通車目標。為確保捷運綠線如期如質通車，市府透過「桃園捷運綠線工程及G11至G15b站通車進度追蹤會議」，邀集各局處代表與相關專家學者，共同檢視通車相關作業與周邊設施完成度，致力打造便捷安全的捷運系統。