超正3女兵休假衝花蓮當「鏟子超人」　軍服美照1.4萬人朝聖

▲3名女兵利用休假時間，到花蓮當「鏟子超人」。（圖／翻攝靠北長官2020，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流造成嚴重洪災，各地「鏟子超人」及國軍陸續投入災區協助清理。有網友在粉專投稿，PO出3名人美心善的女兵，利用休假時間到花蓮災區救援的畫面，吸引1.4萬人按讚留言。

臉書粉專「靠北長官2020」PO出5張照片表示，「救災視同作戰，災後復原交給我們」。照片顯示，3名女兵搭乘火車抵達花蓮，身穿綠色軍服、穿著雨靴、拿著鏟子，在災區鏟土救災，並與當地居民開心合照。

網友看完紛紛留言，「好美好喜歡，謝謝妳們」、「休假救災，佩服」、「國軍的各位你們是最棒的，辛苦你們了」、「人美，心更美」、「貴單位還有缺人嗎」、「我寧願看這個，也不想看在寢室耍白癡的89」、「辛苦了國軍弟兄姊妹們」、「認識的啦，現役。休假去怎麼了嗎？而且也沒掛單位相關的東西，到底是要吵什麼」。

其中被大家關注的正妹蔣蔣表示，「我們都只是想為花蓮盡一份心力，希望他們能趕快恢復家園，但偏偏被偷拍還發到一個充滿戾氣的地方，難免會被惡人酸言酸語，但也有很多正向的正常人在鼓勵我們，謝謝你們，也麻煩大家不要肉搜另外兩位，造成他們困擾。」