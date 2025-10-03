馬文君嗆119億潛艦預算全砍　顧立雄：原型艦通過海測才會動支

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（3日）赴立法院備質詢，會前接受媒體聯訪，對於國民黨立委馬文君揚言砍掉後續潛艦全部預算，顧立雄回應，就後續艦預算部分，自己也已經一再的講過了，就是原型艦一定要通過海上測試，那之後我們才會來動支。

顧立雄接受媒體聯訪，對於日媒指出，中共朱日和訓練基地，共軍新增了「模擬司法院」，甚至有前往總統府的280地道連結模擬，強化對我總統的「斬首作戰」。顧立雄回應，朱日和區域相關情況，我們長期有密注，也有掌握，那他想相關的反斬首行動，也不只是國防部,所有相關的國安單位，都早就已經針對這個部分會有相關的一些預應，但細節不方便透露。

而前立委陳柏惟日前說明國軍為何無法進入民宅時提到，若國軍挖到民眾私房錢，後續會沒辦法究責。國民黨立委馬文君則批評是侮辱國軍，要求道歉。顧立雄回應，國軍在救花蓮災害，國軍日夜不間斷的投入，那救民宅的清運的部分在總統授權之下，我們以編組方式進入民宅進行相關清運動作。

顧立雄指出，社會也高度肯定，民眾包括屋主也都非常的支持，那我想各界也看到有很多鏟子達人加入，我們都感謝社會各界對於花蓮這個災害的救援，那我也高度肯定我們這次國軍的行動。媒體追問，陳柏惟是否需要道歉？顧回應，國軍進入的時候，屋主也都會在場。

也有媒體詢問天弓三飛彈，是否外島都已經完成換裝？顧立雄僅回應，相關的天弓三都已經成軍，然後已經做相關的佈置，那細節當然就不予透露。媒體追問，國慶後，中共會不會展開新一輪軍演？顧表示，會持續來掌握相關中國動態，也會掌握他們任何的一些預期的情資，密切收束，做相關的工作，假設性的部分，我想我們無法現在回答。

至於救災部分，是否派出更多人力？顧立雄表示，我想清運的部分已經差不多的完成，那現在著重的部分可能會是在道路的部分，還有一些公共設施的部分，那我們會持續因應這個地方的需求，會來持續的來協助。會因應這個說需要的這個兵力的需求，來全力配合，有需要的部分我們都會來配合。

