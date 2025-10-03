日男警「強吻、揉胸」女下屬被捕！看守所輕生　搶救7日仍不治

【不同意わいせつ罪で逮捕・起訴の警察官が死亡 拘置所内で自殺図り病院搬送 福岡】— 福岡TNCニュース／記者のチカラ【公式】 (@TNC8chnews) October 3, 2025
女性職員への不同意わいせつの罪で逮捕・起訴されていた福岡県警の警察官の男が、拘置所内で自殺を図り死亡していたことが分かりました。
続きは↓https://t.co/vvhZMIwtFI
記者王佩翊／編譯
日本福岡縣一名52歲警察因涉嫌猥褻女性下屬遭到逮捕起訴，然而他卻在看守所企圖輕生，經過數日搶救後，最終仍於2日不治身亡。
根據《西日本電視台》報導，52歲死者下川陽一在福岡縣警察本部擔任警部，他5月涉嫌在車內強吻20多歲女性職員，並撫摸其胸部，因此被依違反不同意猥褻罪嫌逮捕，9月被檢方正式起訴。
根據相關人士透露，福岡看守所執勤人員9月26日晚間在例行巡邏時，在下川的房間內發現他意圖尋短。下川隨即被救下，並緊急送往醫院搶救，但經過多日治療，仍在10月2日宣告不治。
針對此事，福岡看守所回應表示，福岡看守所夜間固定每20分鐘進行一次以上的巡邏檢查，「因此巡邏工作並無疏失。」
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
