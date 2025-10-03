性騷擾李多慧「被搜出是中油員工」　業者喊0容忍：同仁帳號遭盜用

▲李多慧赴花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多熱心民眾都前去當地幫忙，南韓啦啦隊女神李多慧也不例外。然而，卻有一名男網友口出穢言，引起眾多網友不滿，其中還有人發現，原來他是中油的員工。對此，台灣中油發文強調，對性騷擾事件零容忍，將依警方調查結果採取適當處置。

李多慧1日在Threads上發文，提到自己想要盡一些心力，所以前去花蓮光復，看著大家流汗與奉獻，她忍不住低頭致敬。她還提到，受災住家的母親並沒有把悲傷掛在臉上，反而是溫暖的接待他們，在困境中不失正向，「原以為我是去幫忙的，其實並不然。到了現場，反而從志工們與那位母親身上，得到更大的勇氣也學習到很多」。

▲陳男留言。（圖／翻攝自Threads）

但沒想到，陳姓男網友卻在貼文底下留言，「我X上也有很多泥巴，等你來光復」。此話一出引起眾多網友不滿，且發現陳男並非首次口出穢言。

就有不少網友發現，陳男原來是中油的員工，因此紛紛湧入中油粉專洗版，「若沒有辭退該員工，大家都會認為企業是肯定這位員工的行為喔」、「查明真相之前，拜託先停職該性騷員工吧，不然只好加別間油了」、「請問中油員工在網路上發表噁心不堪的言論，貴公司是否應該予以懲罰」、「支持辭退」、「中油的幹部都是這類的嗎，那就很恐怖了」、「貴公司的職員在網路上發言總是離不開生殖器官，這應該可以開除了吧」。

對此，台灣中油先是回應，「台灣中油公司重申對於性騷擾事件採取零容忍態度，刻正釐清上述社群媒體不雅留言之正確性，並採取因應措施」。

▲業者回應。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

台灣中油稍早再補充，「有關近日社群媒體出現疑似台灣中油公司同仁個人帳號涉及性別歧視之不雅留言，據查該名同仁已於114年10月2日晚間向警方報案表示其個人帳號遭盜用。台灣中油尊重該名同仁在刑事上之告訴權利，惟再次重申：本公司對性騷擾事件採取零容忍態度，並將依警方調查結果採取適當處置」。