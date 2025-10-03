聽到苗栗女童求救「50歲男報警反遭砍」　女兒怒吼8字：支持死刑

▲林男為了救女童也被砍，傷勢轉為嚴重。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

苗栗市中正路一間超商昨（2）日下午發生隨機殺人事件，40多歲邱姓男子「手綁刀」隨機攻擊路人，鎖定放學的學童追逐砍殺，造成2名11歲女童及1名50歲男子受傷。受傷男子的女兒透露，女童跟爸爸求救，結果爸爸也被砍了，女兒轉發支持死刑的貼文，氣得寫下「兇手拜託給我去死」。

被砍傷的50歲男子女兒在Threads發文，女童找爸爸求救，爸爸幫忙打電話報警，結果也被砍了，「這個社會真的生病了，司法都在幫助壞人， 希望大家可以正視這件事情」。

女兒透露，爸爸出血過多，目前還在加護病房，「我爸爸也是這次案件的傷者，他的傷勢比女童更嚴重，希望大家可以幫他一起集氣。」女兒還轉發「支持死刑」的貼文，憤怒寫道「兇手拜託給我去死！」

初步了解，當時林男騎機車原本要去超商繳費，遇到遭砍的徐姓女童上前求救，他立刻停下撥打電話報警，渠料竟遭在背後的邱嫌砍了一刀、腹部也中刀，監視器畫面中只見他表情痛苦，扶著腹部走到附近診所找人幫忙，開車路過的民眾立刻下車關心林男狀況。

林男右上腹、背部受有穿刺傷，出現嚴重內出血，傷勢轉重，目前在ICU病房觀察中。邱男犯後隨即逃回家中，獲報的員警也趕到現場對峙，持槍喝令邱男把刀放下，但他依舊老神在在、絲毫不在意現況，最後眾人衝上前壓制才順利逮捕他。