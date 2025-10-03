　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聽到苗栗女童求救「50歲男報警反遭砍」　女兒怒吼8字：支持死刑

▲▼ 苗栗邱嫌隨機砍人，林男為了救女童也被砍，傷勢轉為嚴重。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲林男為了救女童也被砍，傷勢轉為嚴重。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

苗栗市中正路一間超商昨（2）日下午發生隨機殺人事件，40多歲邱姓男子「手綁刀」隨機攻擊路人，鎖定放學的學童追逐砍殺，造成2名11歲女童及1名50歲男子受傷。受傷男子的女兒透露，女童跟爸爸求救，結果爸爸也被砍了，女兒轉發支持死刑的貼文，氣得寫下「兇手拜託給我去死」。

被砍傷的50歲男子女兒在Threads發文，女童找爸爸求救，爸爸幫忙打電話報警，結果也被砍了，「這個社會真的生病了，司法都在幫助壞人， 希望大家可以正視這件事情」。

女兒透露，爸爸出血過多，目前還在加護病房，「我爸爸也是這次案件的傷者，他的傷勢比女童更嚴重，希望大家可以幫他一起集氣。」女兒還轉發「支持死刑」的貼文，憤怒寫道「兇手拜託給我去死！」

初步了解，當時林男騎機車原本要去超商繳費，遇到遭砍的徐姓女童上前求救，他立刻停下撥打電話報警，渠料竟遭在背後的邱嫌砍了一刀、腹部也中刀，監視器畫面中只見他表情痛苦，扶著腹部走到附近診所找人幫忙，開車路過的民眾立刻下車關心林男狀況。

林男右上腹、背部受有穿刺傷，出現嚴重內出血，傷勢轉重，目前在ICU病房觀察中。邱男犯後隨即逃回家中，獲報的員警也趕到現場對峙，持槍喝令邱男把刀放下，但他依舊老神在在、絲毫不在意現況，最後眾人衝上前壓制才順利逮捕他。

10/02 全台詐欺最新數據

412 1 2361 損失金額(元)

台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場
林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？
第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向
「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂
快訊／隨機砍人兇煞正面曝　喊「沒吃藥控制病情」
台大法律男大生騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂
成龍才挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「和大咖歌王接吻」畫面曝光
找食物被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭囚禁3年慘死

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

苗栗市中正路2日發生隨機砍人案！48歲邱姓男子10年前在超商曾犯下砍殺4人未遂的案件，未料今年3月服刑完畢出獄後再度於同間超商殺人，造成1名50歲林姓男子與2名11歲女童受傷，其中林男為了替受傷女童報警，遭背後的邱男砍傷，而他事發後跑到附近診所求救的畫面也曝光！

苗栗兇嫌騎車隨機選擇目標！停車、從容逃離畫面曝

苗栗兇嫌騎車隨機選擇目標！停車、從容逃離畫面曝

女童中刀氣血胸！醫曝下手狠「想殺死對方」

女童中刀氣血胸！醫曝下手狠「想殺死對方」

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

