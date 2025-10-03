找食物竟被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭虎媽囚禁3年慘死　

▲大甲21歲陳姓女子疑被詹姓母親長期囚禁家中，活活餓死。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區上月底發生21歲陳姓女子，疑長期遭詹姓母親囚禁在家中孝親房，剝奪進食權力導致營養不良致死，被發現僅剩約30公斤。據悉，詹女在3年前就替女兒休學，此後陳女就被拘禁在家極少出門，期間她曾因飢餓難耐偷偷走出房間，只為了想找食物吃，結果竟被媽媽毒打一頓，之後疑礙於親生母親淫威，儘管房門鎖只是簡單的喇叭鎖，明明可以自行打開，卻再也不敢踏出房門一步，最後竟被活活餓死。

據查，陳女原就讀南投某私立高中，3年前詹姓母親（50歲）前往學校辦理休學，之後就將女兒囚禁在住處1樓的孝親房，詹女嚴格要求女兒，要定時讀書、運動，一旦測驗結果不如預期，詹女就會痛打女兒，甚至不讓女兒吃飯。

詹女不給女兒手機、iPad等3C通訊設備，同學說，如果想聯絡陳女，必須透過打電話給陳母請她轉告；陳女遭母親休學後，也因沒有通訊設備，無法對外聯繫，形同陸上孤島，沒有辦法求救。此外，同學稱，陳女在校期間，神情看不出遭受虐待，與同儕之間相處和樂，人緣也不錯。

據了解，陳女被囚禁家中後，因為母親常不給飯吃，本著求生慾望，曾經嘗試偷偷溜出房間，試圖找出家中其他食物果腹，但被母親發現，慘遭到一陣毒打，疑因此心生畏懼，之後就不敢再走出房門。

直至9月25日，陳女因陳屍多日飄出異味，父親破門而入，才驚見女兒死亡多時，報警處理。警消到場發現，陳女陳屍在房間地板上，地面鋪有保潔墊，以及沒吃完的食物、包裝袋，此外房間內就空無一物，沒有書籍、電腦、或是任何生活起居以外的物品。

▲陳女父母於檢方進行解剖時遭傳喚複訊。（圖／資料照）



詹女偵訊時辯稱，平時每天會提供陳女2餐，案發前因敲門都未獲回應，才判斷女兒可能已經死亡，就不再送餐，堅稱沒有進女兒房看查看情形。

陳父則說，雖知女兒從小就被妻子嫌棄且管教不當，旦妻子個性強悍，他也「無能為力」，死者的姐姐則說，母親採高壓教育方式，她也不敢多過問。

另外，詹女施暴並非首次，早在23年前就因家產糾紛，趁丈夫出差時，將婆婆關在陽台1天1夜，甚至痛毆，當年曾鬧上媒體版面，陳家為躲避週遭議論，一度搬家到台中市區，近年才搬回大甲。

目前檢警正持續向校方調閱學籍資料，釐清陳女在校情形，以及有無必要再傳證人；檢警也查閱陳女健保紀錄，調查陳女有無曾因健康狀況就醫。全案檢方依拘禁致死罪將詹女聲押獲准，丈夫陳男依妨害自由罪10萬元交保，陳女經解剖由法醫初判，死因是長期極度嚴重營養不良，遺體上無明顯致命性外傷。