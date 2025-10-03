苗栗隨機砍人！10年前受害「男大生」發聲　自曝現況嘆命大

記者葉國吏／綜合報導

苗栗40歲邱姓男子2日下午持刀隨機砍殺3名路人，引發社會譁然。這名男子10年前因吸毒在超商持剪刀刺傷4人，其中包括一名鄭姓男大生，如今再度犯下類似暴力事件，讓當年的受害者深感不安。鄭男回憶自己驚險逃過一劫，感嘆「命大」。

▲苗栗隨機殺人第一視角曝光。（圖／網友k117025授權提供）

回到2015年，邱男因吸毒後精神恍惚，在一家超商內持剪刀隨機攻擊購物民眾。鄭姓男大生當時毫無防備，背部遭刺兩刀，白色上衣瞬間染紅，店內響起驚慌尖叫。鄭男的傷勢一度危及生命，但經搶救後倖存，這次惡性事件成為鄭男永遠忘不掉的陰影。

▲10年前受害男大生發聲。（圖／翻攝Threads)

10年後，邱男再度隨機砍人，鄭男在社群平台上分享自己的心情。他寫道：「挺突然的，今天收到一堆訊息，說十年前砍我的又出來砍人了。」他回憶自己當年的傷口距頸動脈僅差一點，深深感慨：「能活下來，真是命大。」鄭男也表示慶幸自己如今依舊健康，但對於兇嫌再犯難掩擔憂。

網友紛紛留言安慰鄭男，有人說：「好消息是你活下來而且長大了，壞消息是壞人又犯案了。」也有人對新受害者表達祝福：「希望這次的小朋友和那位先生能像你一樣活蹦亂跳，不要有心理陰影。」鄭男的經歷再次提醒社會對隨機暴力事件的重視。