女童中刀氣血胸！醫曝苗栗男下手狠「想殺死對方」：還是可教化嗎

▲苗栗男隨機殺人。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗市中正路昨（2）日發生隨機砍人案，40歲多歲邱姓男子手綁尖刀，襲擊學童和路人，造成兩名11歲女童和一名50歲男路人受傷。其中一名丁姓女童胸口有穿刺刀傷，引發氣血胸，胸腔科醫師蘇一峰指出，血胸是開刀的急症，可能需要切除肺葉止血，「患者會永久性損傷肺部」。

據了解，2日下午3時許，邱男疑似吸毒後精神狀況不穩，右手綁上利刃，戴著安全帽向一群孩童走近，接著持刀攻擊。其中，丁姓女童因來不及閃躲，傷勢嚴重，左胸有3至4公分的穿刺傷，出現明顯氣血胸，一度在衛福部苗栗醫院插管搶救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經院方緊急處置後，考量女童傷勢已經傷及肺部，經與家屬溝通後，決定轉送至中國醫藥大學醫院的兒童醫院救治。而女童昨夜經手術縫合血管後，今傷勢較為穩定，在加護病房觀察治療中。

蘇一峰在臉書上發文表示，肺部有肋骨保護，要被刺到血胸，代表「下手狠，想殺死對方用力刺下去」。他也指出，血胸屬於開刀的急症，甚至可能需要切除肺葉止血，「患者會永久性損傷肺部」。

事實上，襲擊學童的邱姓男子10年前在同間超商才犯下殺人未遂案，當時砍傷4人，不料，邱嫌服刑近9年出獄後竟又犯案。因此蘇一峰也質疑，血胸代表刺進胸腔，把肺刺破，造成胸腔的內出血，這是屬於一級外科急症，不緊急處理的話，可能出血休克與呼吸衰竭死亡，「所以還是可以教化嗎？」

貼文底下，不少網友都直呼，「這不該死刑嗎」、「真的爛透了」、「傷害是一輩子，刑罰卻如此短暫」、「這治安令人擔憂」、「當然是可以啊，在台灣有什麼不可以的」、「這種還能教化真的是沒有天理了」、「可教化就是再出來殺人」。