融合共融設計與智慧科技！文心森林公園「親子小白宮公廁」雙十國慶前夕暖心亮相

▲喜迎雙十國慶！文心森林公園「親子小白宮」公廁即日起啟用。（圖／臺中市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

對許多家庭來說，帶著孩子外出最擔心的往往不是遊玩地點，而是「如廁難題」。大人的廁所對孩子來說不是太高、就是不方便，往往需要父母協助，偶爾不免有尷尬與不便的時候。台中市政府看見這樣的需求，特別以「孩子的眼睛」來思考設計，打造專屬兒童的貼心空間，讓小朋友能安心學習自主如廁，也讓家長減輕照護負擔。這個計劃不僅是一座公廁的升級，更象徵台中正朝向最懂孩子、最具溫度的友善城市邁進。

親子友善理念廁所

正式在台中啟用！

全台最具設計感、兼具親子友善理念的公廁，已在台中文心森林公園正式啟用！台中市府推動「台中美樂地計畫」，持續改善公園廁所環境，市府建設局亦攜手台灣設計研究院，投入1,500萬元完成「陽光公廁改善工程」，以全齡共融、親子導向為核心，融合美學設計、智慧科技與性別友善思維，打造宛如「親子小白宮」的公共空間。適逢雙十國慶晚會即將登場，新落成的陽光公廁也即將成為活動亮點之一。

▲導入全齡共融思維，融合美感設計、智慧科技與性別友善理念，打造宛如親子小白宮的公共空間。

「台中美樂地計畫」致力營造人本、友善的公共場域。此次改善工程，特別將男女廁比例調整為1：6，坐蹲間比為13：8，並增設無障礙、哺乳及性別友善廁所，更首度推出兒童專屬廁所，配備小型馬桶、低檯面洗手台與半高門扇，兼顧隱私與便利，讓孩子能學習自主如廁。

▲文心森林公園「親子小白宮」也設置五星級哺乳室空間。

獲城市美學計畫補助

「親子小白宮」融合美感與人本的細膩設計

新落成的公廁外觀以擴張網結構搭配自動監測排風系統，有感改善通風與採光。室內則以海水藍為主色調，洗手區獨立設置保持乾淨乾燥，同步關注到使用上的安全性。智慧維管系統同樣是亮點，包括QR Code即時通報、滿意度回饋調查、「久待警示」以及物聯網耗材監控，大幅提升安全與管理效率。

夜間時段也特別規劃柔和光線，讓公廁建築的外牆在燈光映照下，宛如一座暖光城市光盒，增添夜間公園的安全與溫馨感受，也突顯了台中在城市美學與人本關懷上的用心。

▲▼廁所加入夜間燈光設計，外牆在柔和燈光映照下宛如暖光城市光盒，不僅增添夜間安全感，更營造安心舒適的氛圍。

建設局指出，本案「親子小白宮」成功獲得經濟部產業發展署「城市美學公共場域設計共創計畫」補助，由台灣設計研究院全程把關，並由專業團隊與市府建設團隊共同完成，展現市政與設計的共創成果。

展望雙十國慶！

抱持舒適玩樂的心情感受「台中Style」

114年雙十國慶晚會將在文心森林公園盛大舉行，屆時「親子小白宮」將以最懂孩子、最友善的公共廁所服務市民。市府亦誠摯邀請民眾於10月9日走訪園區，欣賞國慶晚會的同時，也能親身感受融合設計、人本與創新的「台中Style」陽光公廁，一同以最具創意溫度以及舒適玩樂的心情，為國家114歲生日獻上祝福。

台中市政府新聞局廣告

▼導入全齡共融理念，打造真正符合使用者需求的友善如廁環境。