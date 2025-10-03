　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

融合共融設計與智慧科技！文心森林公園「親子小白宮公廁」雙十國慶前夕暖心亮相

▲▼ 親子友善,台中文心森林公園,兒童專屬廁所,友善城市,溫馨設計。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲喜迎雙十國慶！文心森林公園「親子小白宮」公廁即日起啟用。（圖／臺中市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

對許多家庭來說，帶著孩子外出最擔心的往往不是遊玩地點，而是「如廁難題」。大人的廁所對孩子來說不是太高、就是不方便，往往需要父母協助，偶爾不免有尷尬與不便的時候。台中市政府看見這樣的需求，特別以「孩子的眼睛」來思考設計，打造專屬兒童的貼心空間，讓小朋友能安心學習自主如廁，也讓家長減輕照護負擔。這個計劃不僅是一座公廁的升級，更象徵台中正朝向最懂孩子、最具溫度的友善城市邁進。

親子友善理念廁所
正式在台中啟用！
全台最具設計感、兼具親子友善理念的公廁，已在台中文心森林公園正式啟用！台中市府推動「台中美樂地計畫」，持續改善公園廁所環境，市府建設局亦攜手台灣設計研究院，投入1,500萬元完成「陽光公廁改善工程」，以全齡共融、親子導向為核心，融合美學設計、智慧科技與性別友善思維，打造宛如「親子小白宮」的公共空間。適逢雙十國慶晚會即將登場，新落成的陽光公廁也即將成為活動亮點之一。

▲▼ 親子友善,台中文心森林公園,兒童專屬廁所,友善城市,溫馨設計。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲導入全齡共融思維，融合美感設計、智慧科技與性別友善理念，打造宛如親子小白宮的公共空間。

「台中美樂地計畫」致力營造人本、友善的公共場域。此次改善工程，特別將男女廁比例調整為1：6，坐蹲間比為13：8，並增設無障礙、哺乳及性別友善廁所，更首度推出兒童專屬廁所，配備小型馬桶、低檯面洗手台與半高門扇，兼顧隱私與便利，讓孩子能學習自主如廁。

▲▼ 親子友善,台中文心森林公園,兒童專屬廁所,友善城市,溫馨設計。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲文心森林公園「親子小白宮」也設置五星級哺乳室空間。

獲城市美學計畫補助
「親子小白宮」融合美感與人本的細膩設計
新落成的公廁外觀以擴張網結構搭配自動監測排風系統，有感改善通風與採光。室內則以海水藍為主色調，洗手區獨立設置保持乾淨乾燥，同步關注到使用上的安全性。智慧維管系統同樣是亮點，包括QR Code即時通報、滿意度回饋調查、「久待警示」以及物聯網耗材監控，大幅提升安全與管理效率。

夜間時段也特別規劃柔和光線，讓公廁建築的外牆在燈光映照下，宛如一座暖光城市光盒，增添夜間公園的安全與溫馨感受，也突顯了台中在城市美學與人本關懷上的用心。

▲▼ 親子友善,台中文心森林公園,兒童專屬廁所,友善城市,溫馨設計。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲▼廁所加入夜間燈光設計，外牆在柔和燈光映照下宛如暖光城市光盒，不僅增添夜間安全感，更營造安心舒適的氛圍。

▲▼ 親子友善,台中文心森林公園,兒童專屬廁所,友善城市,溫馨設計。（圖／臺中市政府新聞局提供）

建設局指出，本案「親子小白宮」成功獲得經濟部產業發展署「城市美學公共場域設計共創計畫」補助，由台灣設計研究院全程把關，並由專業團隊與市府建設團隊共同完成，展現市政與設計的共創成果。

展望雙十國慶！
抱持舒適玩樂的心情感受「台中Style」
114年雙十國慶晚會將在文心森林公園盛大舉行，屆時「親子小白宮」將以最懂孩子、最友善的公共廁所服務市民。市府亦誠摯邀請民眾於10月9日走訪園區，欣賞國慶晚會的同時，也能親身感受融合設計、人本與創新的「台中Style」陽光公廁，一同以最具創意溫度以及舒適玩樂的心情，為國家114歲生日獻上祝福。

台中市政府新聞局廣告

▼導入全齡共融理念，打造真正符合使用者需求的友善如廁環境。

▲▼ 親子友善,台中文心森林公園,兒童專屬廁所,友善城市,溫馨設計。（圖／臺中市政府新聞局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童　傷勢加重進ICU
北捷踹飛白髮婦！警書面通知台大高材生　到案時間曝
快訊／見小學生過馬路秒停車砍人！　最新畫面曝
快訊／台大高材生清空IG！　首度回應了
北醫前院長「約泡」美魔女2小時！　判決出爐
快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序
快訊／台中女陳屍地下室！　全身僵硬
為救女童！正義父遭砍重傷　女兒淚求集氣
快訊／台股飆漲！　台積電刷1400天價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睽違8年國慶晚會重返台中　 網友大驚：居然不是水湳

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

犯罪側寫看見純粹的惡：他們無法停止自己

花蓮大叔「家當全沒了」卻婉拒領物資！她聽原因：好體貼的人

中秋節為極陰日　專家點名「4生肖」5點後要躲月防煞

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

女童中刀氣血胸！醫曝苗栗男下手狠「想殺死對方」：還是可教化嗎

「單腿超人」現身花蓮災區！裝義肢開山貓鏟土　全場震撼

融合共融設計與智慧科技！文心森林公園「親子小白宮公廁」雙十國慶前夕暖心亮相

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

犯罪側寫看見純粹的惡：他們無法停止自己

花蓮大叔「家當全沒了」卻婉拒領物資！她聽原因：好體貼的人

中秋節為極陰日　專家點名「4生肖」5點後要躲月防煞

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

女童中刀氣血胸！醫曝苗栗男下手狠「想殺死對方」：還是可教化嗎

「單腿超人」現身花蓮災區！裝義肢開山貓鏟土　全場震撼

融合共融設計與智慧科技！文心森林公園「親子小白宮公廁」雙十國慶前夕暖心亮相

大學師生當「鏟子超人」　教育部支持：校方可善用補助款

80萬YTR耳機掉到水溝「打1999專線請人撿」挨轟濫用！兩派吵翻

男子車禍無外傷兩天後才就醫　一查「脾臟破裂」險喪命

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃　即日起開放預購

跟《羊蹄山戰鬼》玩北海道！前進地獄谷、羊蹄山重現遊戲足跡

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

犯罪側寫看見純粹的惡：他們無法停止自己

花蓮大叔「家當全沒了」卻婉拒領物資！她聽原因：好體貼的人

怕下大雨淹水...買房是否「不要選1樓？」　內行曝關鍵

遊日注意！東京宣布進入「流感季」　比去年早整整1個月

10月非投等債配息10檔最香　年化報酬率5.83％以上

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

口腔清潔沒做好「恐成癌症推手」！醫曝關聯

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

更多熱門

相關新聞

桃園市寵物嘉年華登場　張善政體驗寵物專車桃園

桃園市寵物嘉年華登場　張善政體驗寵物專車桃園

「桃園市寵物嘉年華」今（27）日於機捷A19桃園體育園區站的亞矽IOT展廳旁空地登場，桃園市長張善政親自帶著毛小孩初體驗，搭乘由桃園市動物保護處與桃園捷運公司首次推出的一日限定「寵物友善專車」，實踐桃園成為全台最友善寵物城市的願景。

翁章梁頒發親子友善空間旅宿業示範點標章

翁章梁頒發親子友善空間旅宿業示範點標章

國際友善城市　花蓮推3化政策鏈接全球

國際友善城市　花蓮推3化政策鏈接全球

台南市榮獲全國唯一健康城市暨高齡友善城市卓越獎！

台南市榮獲全國唯一健康城市暨高齡友善城市卓越獎！

亞洲最友善城市排行榜出爐！台北4原因奪冠

亞洲最友善城市排行榜出爐！台北4原因奪冠

關鍵字：

親子友善台中文心森林公園兒童專屬廁所友善城市溫馨設計

讀者迴響

熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面