嘉義縣推親子友善空間改造助力旅宿業　翁章梁頒發示範點標章

▲嘉義縣旅宿業親子友善升級 翁章梁頒贈示範點標章 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣113年度推出「親子友善空間輔導計畫」，將「親子友善空間」作為計畫核心，改造、輔導8家優質旅宿業者，從空間設計、親子友善設施、服務提升到行銷策略等四大面向全方位著手，助業者全面升級，今31日舉辦成果發表會，縣長翁章梁頒贈示範點認證標章，盼業者持續創造獨具特色的住宿環境。

文化觀光局表示，8家業者包括光影民宿、天一民宿、湛藍海寓民宿、行滿民宿、徐徐民宿、詩情夢幻城堡民宿、出水茶旅民宿和阿里山月灣Villa，專為親子家庭提供友善服務。

例如行滿民宿增設充滿童趣的跳格子遊戲區，讓孩子們在玩樂中釋放無窮活力；出水茶旅民宿則推出製作茶凍的DIY體驗活動，讓親子共同參與，增進家庭互動和合作的樂趣，今記者會地點在詩情夢幻城堡民宿，孩子們在溫馨又富有童趣的客房內玩得不亦樂乎。

翁章梁表示，計畫針對每家旅宿的特色與需求進行專屬改造，並加入親子友善設施，如遊樂區、教育互動區及精緻的親子房型，輔導團隊將親子元素與業者創意相結合，創建多元化的遊樂設施，相信都進一步促進嘉義縣親子旅遊產業的快速發展。

文觀局指出，嘉義縣府自108年起推出旅宿風格營造輔導計畫，引入專業顧問及設計團隊資源改善環境，隨著旅遊市場需求的演變，113年度起將親子市場納入重點發展，不僅提升舒適度、教育性，還讓業者在經營理念與實際操作上更具方向。

嘉義縣政府114年度將協助業者進行親子風格改造升級，補助金額最高40萬元，持續在競爭激烈的市場脫穎而出，未來繼續深化親子觀光產業及親子旅宿輔導、創新，朝向更精緻化的旅宿發展。