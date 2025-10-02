　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗隨機砍人第一視角！女童來不及跑遭「1刀刺胸」　師生尖叫逃命

記者閔文昱／綜合報導

苗栗市中正路今（2）日下午發生駭人聽聞的隨機殺人案，40多歲邱姓男子手綁尖刀，當街襲擊學童與路人，造成2名11歲女童與1名50歲男路人受傷，其中一名丁姓女童胸口中刀、傷勢嚴重。晚間最新行車記錄器畫面曝光，完整捕捉邱男犯案瞬間，畫面中他戴著安全帽、持刀勒住女童脖子，冷血刺向胸口，現場師生驚恐尖叫，紛紛丟包狂奔，場面如人間煉獄。

▲苗栗隨機殺人第一視角曝光。（圖／網友k117025授權提供）

▲苗栗隨機殺人第一視角曝光。（圖／網友k117025授權提供，下同）

根據畫面顯示，邱男當時手上刀具已染血，朝放學路上的小學生走去。學生驚慌繞著停放車輛逃竄，一名女童被邱男一把抓住，勒脖之後當街刺下。旁邊的安親班老師見狀，奮不顧身衝上前拉住女童書包，硬生生將她從兇手手中救出，其他學生則嚇得尖叫狂奔，黑色轎車車主急忙駛離並報警求助。

▲苗栗隨機殺人第一視角曝光。（圖／網友k117025授權提供）

當地居民直呼，現場畫面怵目驚心，「怎麼會有人拿刀捅小孩」。該名車主也痛批政府「不是說要補社會破網，怎麼越補越大洞？」據悉，邱男有殺人未遂前科，2015年曾吸毒後闖入同一家超商持剪刀亂砍，造成4人重傷，服刑9年、今年3月才出獄，沒想到再犯，讓鄰居憤怒又恐懼，直言「他就像不定時炸彈，大家都怕他發瘋。」

警方指出，案發下午3點，邱男持刀綁手、沿中正路遊走，突然對學童揮刀攻擊，先後刺傷2名女童與1名男路人。安親班黃姓女教師目擊後衝上前救人，成功拉走一名女童，英勇行動避免更多傷亡。邱男行兇後逃回住處，警方包圍逮捕，全案依殺人未遂、傷害罪嫌移送偵辦。

目前3名傷者皆已送醫治療，徐姓女童與林姓男路人情況穩定，丁姓女童仍在加護病房觀察。

10/01 全台詐欺最新數據

隨機砍人第一視角！女童來不及跑遭「1刀刺胸」　師生尖叫逃命

