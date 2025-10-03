痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

▲林男為了救女童也被砍，當下他表情痛苦跑到附近診所求救。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗市中正路2日發生隨機砍人案！48歲邱姓男子10年前在超商曾犯下砍殺4人未遂的案件，未料今年3月服刑完畢出獄後再度於同間超商殺人，造成1名50歲林姓男子與2名11歲女童受傷，其中林男為了替受傷女童報警，遭背後的邱男砍傷，而他事發後跑到附近診所求救的畫面也曝光！

初步了解，當時林男騎機車原本要去超商繳費，遇到遭砍的徐姓女童上前求救，他立刻停下撥打電話報警，渠料竟遭在背後的邱嫌砍了一刀、腹部也中刀，監視器畫面中只見他表情痛苦，扶著腹部走到附近診所找人幫忙，開車路過的民眾立刻下車關心林男狀況。

▲路過駕駛（左邊紅圈處）見狀下車關心林男狀況，並上前協助止血。



事發時原本在店裡工作的民眾透露，邱嫌犯案時聽見外頭有吵雜聲，還看到一些人在奔跑，之後一名受傷正流著血的中年男子走到門外求救，有路過駕駛見狀立刻停車幫忙，他也隨即走出查看，之後與趕到現場的里長，共3人合力協助止血。他表示男子的傷口肉眼可見有好幾公分長，腹部、背部各1刀，且當下男子意識開始漸漸模糊、說不出話。而目前林男出現嚴重內出血，傷勢轉重，在ICU病房觀察中。

▲林男被抬上擔架送醫。



回顧此案，2日下午3時許，邱男疑似吸毒後精神不穩，右手綁著利刃、頭戴安全帽走到超商門口前，朝經過的一群孩童攻擊，造成徐姓女童前胸前胸表出現淺傷、右手撕裂傷，丁姓女童傷勢較重，左胸有3至4公分的穿刺傷，有氣血胸情形，另名50歲林姓男路人則是右上腹、背部受有穿刺傷。

邱男犯後隨即逃回家中，獲報的員警也趕到現場對峙，持槍喝令邱男把刀放下，但他依舊老神在在、絲毫不在意現況，最後眾人衝上前壓制才順利逮捕他。