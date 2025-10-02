　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

▲▼民進黨立委王義川。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者詹詠淇攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日遭媒體《鏡報》踢爆，自2021年起籌組「狗仔集團」，透過公益組織及媒體關係，長期跟拍綠營政治人物。消息一出引發軒然大波，遭疑遭跟監的民進黨立委王義川今（2）日晚間在社群平台宣布，將於明（3）日上午9時親赴台北地檢署，對黃國昌等7人提出刑事告訴，誓言「一定會追究到底、告到底」。

事件起於去年6月，國民黨立委徐巧芯公布王義川2度違規闖紅燈照片，聲稱是民眾檢舉，王義川卻懷疑自己遭長期監控，隨即報案。近日他收到桃園地檢署不起訴處分書，內容揭露，跟拍他的4人皆隸屬「凱思國際公司」，該公司曾投資《民報》及「求真民調」，而法人代表張晉源更是黃國昌共同創立「吹哨者保護協會」的重要人物，讓王義川懷疑黃國昌為幕後主使。

▲▼ 「民眾黨立院黨團審計長投票意向說明」記者會,黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

《鏡報》更揭露，黃國昌自2021年起透過前《中央社》司法記者謝幸恩（筆名蕭依依）籌組狗仔團隊，將蒐集到的照片、影片轉交友好媒體發布，甚至涉及《菱傳媒》等平台。謝幸恩事後請辭，台鋼集團也宣布結束《菱傳媒》營運。對此，王義川質疑：「這已經不是單純的政治鬥爭，而是系統性的監控行為。」

面對指控，黃國昌日前開直播反嗆，「請問我犯了哪一條法？」並反控鏡傳媒「用納稅錢養狗仔」，企圖抹黑。民眾黨則批評，相關報導是「黨檢媒一條龍」的操作，移花接木、轉移焦點。

但王義川表示，黃國昌始終未回應5大疑點，包括是否與凱思國際及涉案狗仔有聯繫、是否指揮跟拍政敵、是否事先知悉相關影片。他強調，明天正式提告後，將要求司法徹查真相，「黃國昌你躲不掉，臭俗仔、狗仔昌，我一定會告到底！」

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

民眾黨主席黃國昌近日遭《鏡週刊》踢爆「養狗仔跟監政敵」，更透過姻親成立「凱思國際」公司支付狗仔薪水，甚至涉及港資背景。對此，黃國昌今(2日)貼出2資料回擊，《鏡週刊》社長裴偉的精鏡傳媒，從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金(8.5億台幣)，請問裴偉，還敢繼續說謊嗎？這，才是真正來源不明的海外資金。

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

跟監半年成本至少125萬　林楚茵：黃國昌背後金主是誰

跟監半年成本至少125萬　林楚茵：黃國昌背後金主是誰

揭弊或政治狗仔？受害者張景森用《揭弊者法》檢視　指黃國昌犯7條法

揭弊或政治狗仔？受害者張景森用《揭弊者法》檢視　指黃國昌犯7條法

即／遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應了

即／遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應了

關鍵字：

黃國昌狗仔門王義川政治風波媒體揭露

