南投擴大送藥到府服務　原住民滿55歲獨居、65歲身心障礙皆受惠

▲南投縣推出全國唯一的原住民「送藥到府」服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為守護原鄉長輩健康，宣布自9月22日起擴大「送藥到府服務」，凡設籍該縣的原住民為年滿55歲以上獨居者及65歲以上身心障礙者，皆可透過系統申請，由藥師親自將藥品送到家門口，讓長輩安心養病、免於舟車勞頓，也是領先全國的創舉。

縣長許淑華指出，原鄉地區交通不便，加上長者就醫後常因體力不足，無法輕鬆領藥，縣府特別將送藥到府服務門檻下修10歲，預估將新增超過600位原民長輩受惠。

原民籍藍姓老翁指出，他因病剛出院、身體很虛弱，要親自去藥局領藥也很困難，「現在藥師直接把藥送來家裡，我就能專心休養，真的很貼心！」縣府衛生局指出，藍翁這段真實回饋也道出原鄉居民對此服務的迫切需求。

衛生局長陳南松補充，自推動送藥到府至今，已有逾40家社區藥局加入，涵蓋13鄉鎮100%，且今年系統上線後，已完成超過1900人次服務，成效顯著；民眾或家屬若有需求，可透過「南投縣送藥到府服務系統」(https://phama.nantou.gov.tw) 或加入「南投健康樂活LINE@」申請，由系統即時媒合，讓專業藥師把健康送到家。