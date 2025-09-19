　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

原民女大生勇敢追夢！蕭芸禎勇奪國際空手道金牌　鄉長貼紅榜

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞親赴蕭芸禎家中張貼紅榜致意，由父母及家人代表接受祝賀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞親赴蕭芸禎家中張貼紅榜致意，由父母及家人代表接受祝賀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞日前偕同吉安鄉代表林志忠、吉安村長田秀鳳，親赴空手道選手蕭芸禎家中張貼紅榜並致贈小禮致意，表揚她在「2025奧地利薩爾茲堡空手道公開賽」勇奪金牌的優異表現。蕭芸禎目前身在國外接受專業訓練無法返鄉，由父母及家人代表接受紅榜與祝賀，現場洋溢無比的榮耀與喜悅。

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞親赴蕭芸禎家中張貼紅榜致意，由父母及家人代表接受祝賀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

蕭芸禎出身花蓮吉安鄉，爸爸為阿美族、媽媽是太魯閣族，在花蓮家鄉孕育熱情與堅毅精神，造就了她不凡的運動之路。就讀花崗國中時，遇啟蒙教練陳彥文老師鼓勵，二年級加入校隊接觸空手道，三年級便於全中運摘下銀牌，展現過人潛力。高中北上內湖就讀，接受中華民國空手道協會會長蘇尚志與前國家隊教練徐瑋駿的專業培訓，接連在112、113年全中運奪得個人組金牌二連霸。

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞親赴蕭芸禎家中張貼紅榜致意，由父母及家人代表接受祝賀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

高中畢業後，她以全國第一名成績入選國手，代表台灣參加亞錦賽，於2024年奪下女子50公斤級銀牌。今年於世界舞台嶄露頭角，從奧地利薩爾茲堡空手道公開賽中力壓群雄，榮獲女子50公斤級金牌，再度為台灣爭光！目前她就讀國立台北教育大學二年級，持續逺赴國外移地訓練，向更高層級的賽事邁進。

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞親赴蕭芸禎家中張貼紅榜致意，由父母及家人代表接受祝賀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

家中牆上掛滿歷年參賽獲得的獎牌。

由於蕭芸禎仍在海外集訓，這次紅榜由父母、奶奶和哥哥共同代表領取。父母感性表示，女兒自國中起投入空手道，歷經無數次高強度訓練與比賽磨練，付出極大心血，能在世界舞台摘金，實屬難得。蕭芸禎也透過視訊向游淑貞鄉長致意，感謝家鄉支持，她會持續努力備戰全運會與亞運會，期盼再創國際佳績。

游淑貞表示，芸禎奶奶年長但每一次的比賽她都給予陪伴和鼓勵，看見一個和樂家庭彼此扶持的榮耀，蕭芸禎以堅毅毅力和不屈精神，在國際舞台上摘金，不僅是個人榮耀，更是台灣之光、花蓮榮耀！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

【遇上搭訕男如何迴避】她講一句話秒擺脫！

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

2025運動嘉年華熱鬧登場黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

更多熱門

相關新聞

余凱文、黃詩媛　軟網亞錦賽混雙奪金

余凱文、黃詩媛　軟網亞錦賽混雙奪金

中華軟式網球代表隊在2025年第9屆亞洲錦標賽於南韓聞慶市賽事中傳來捷報，余凱文與黃詩媛攜手出戰混雙賽事，最終摘下本屆中華隊的首面金牌。

女大生遭猛砍亡今解剖　遺體發還家屬

女大生遭猛砍亡今解剖　遺體發還家屬

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！

女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！

女大生遭砍死兇手落網　家屬招魂一次聖筊

女大生遭砍死兇手落網　家屬招魂一次聖筊

關鍵字：

原住民女大生追夢蕭芸禎空手道金牌鄉長貼紅榜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面