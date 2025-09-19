原民女大生勇敢追夢！蕭芸禎勇奪國際空手道金牌　鄉長貼紅榜

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞親赴蕭芸禎家中張貼紅榜致意，由父母及家人代表接受祝賀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞日前偕同吉安鄉代表林志忠、吉安村長田秀鳳，親赴空手道選手蕭芸禎家中張貼紅榜並致贈小禮致意，表揚她在「2025奧地利薩爾茲堡空手道公開賽」勇奪金牌的優異表現。蕭芸禎目前身在國外接受專業訓練無法返鄉，由父母及家人代表接受紅榜與祝賀，現場洋溢無比的榮耀與喜悅。

蕭芸禎出身花蓮吉安鄉，爸爸為阿美族、媽媽是太魯閣族，在花蓮家鄉孕育熱情與堅毅精神，造就了她不凡的運動之路。就讀花崗國中時，遇啟蒙教練陳彥文老師鼓勵，二年級加入校隊接觸空手道，三年級便於全中運摘下銀牌，展現過人潛力。高中北上內湖就讀，接受中華民國空手道協會會長蘇尚志與前國家隊教練徐瑋駿的專業培訓，接連在112、113年全中運奪得個人組金牌二連霸。

高中畢業後，她以全國第一名成績入選國手，代表台灣參加亞錦賽，於2024年奪下女子50公斤級銀牌。今年於世界舞台嶄露頭角，從奧地利薩爾茲堡空手道公開賽中力壓群雄，榮獲女子50公斤級金牌，再度為台灣爭光！目前她就讀國立台北教育大學二年級，持續逺赴國外移地訓練，向更高層級的賽事邁進。

▲家中牆上掛滿歷年參賽獲得的獎牌。

由於蕭芸禎仍在海外集訓，這次紅榜由父母、奶奶和哥哥共同代表領取。父母感性表示，女兒自國中起投入空手道，歷經無數次高強度訓練與比賽磨練，付出極大心血，能在世界舞台摘金，實屬難得。蕭芸禎也透過視訊向游淑貞鄉長致意，感謝家鄉支持，她會持續努力備戰全運會與亞運會，期盼再創國際佳績。

游淑貞表示，芸禎奶奶年長但每一次的比賽她都給予陪伴和鼓勵，看見一個和樂家庭彼此扶持的榮耀，蕭芸禎以堅毅毅力和不屈精神，在國際舞台上摘金，不僅是個人榮耀，更是台灣之光、花蓮榮耀！

