出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

記者楊永盛、黃彥傑／苗栗報導

苗栗市中正路一間超商2日下午3時46分發生一起隨機殺人案！一名40多歲邱姓男子「手綁刀」隨機攻擊民眾，他在超商門口追逐多名女童，刺傷2名11歲女童、1名男子後，返回距離現場約100多公尺的住家。警方獲報後，隨即發動警力圍捕，雙方一度在邱男住家對峙，所幸最後順利將人壓制逮捕，稍早現場畫面曝光。

▲苗栗男隨機殺人，追砍學童畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

據了解，邱姓犯嫌10年前就曾犯下隨機殺人案，當時也是在同一間超商刺傷4人遭判刑，服刑約9年後，才於今年3月出獄，不料，出獄僅半年的時間又再度犯案。稍早邱男犯案畫面曝光，只見他朝超商前10名學童靠近，並揮刀攻擊，現場尖叫聲四起、學童四散奔逃，一名女子見狀則緊急拉開女童，這才沒有釀成更大的傷勢。

遭刺女童事發當下嚇壞，負傷狂奔進超商內求救，現場留下斑斑血跡，相當駭人，全案一共造成3人受傷，其中一名11歲女童受有左胸穿刺傷，造成血胸，另名11歲女童則是受有前胸表淺傷、右手肘撕裂傷，一名50歲林姓男子右上腹及背部穿刺傷，所幸3人均意識清醒。

▲超商外留下斑斑血跡。（圖／記者楊永盛攝）

邱男犯案過後，跑回住家與警方對峙，多名員警持槍喝令他放下刀具，順利將人壓制在地逮捕。邱男弟弟表示，哥哥最近沒有什麼異狀，不知道為什麼會犯案。至於邱男詳細犯案動機尚須調查釐清，警方朝殺人未遂罪嫌偵辦。