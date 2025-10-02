2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

記者楊永盛、閔文昱／苗栗報導

苗栗市2日驚傳隨機砍人案，40多歲邱姓男子持刀攻擊3名民眾，其中包括2名11歲女童與1名50歲男子，所幸三人皆意識清醒送醫。令人震驚的是，邱男10年前也曾在同一家超商持剪刀隨機砍人，造成4人受傷，當時遭法院判刑8年8月，今年3月才服刑期滿出獄，沒想到半年後再度犯案。

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝，下同）

回顧2015年聖誕節當天，邱男在苗栗市中正路一間7-ELEVEN便利商店內，突然持剪刀攻擊無辜民眾，場面一度失控，連趕到現場的女警都遭推倒受傷。警方獲報後立刻趕抵現場，展開圍捕與壓制行動，最終成功將他制伏逮捕。事後，邱男面無表情、神情呆滯，被多名員警押出超商。

從當年現場畫面可見，邱男身穿深灰色短袖上衣、白色長褲，雙手被反綁，由3名警員架住帶出7-ELEVEN店外，他全程低頭不語，表情冷漠；而警方在現場維持秩序、封鎖現場，地面上還可見不少倒地的機車。

邱男當時在警訊時聲稱「今天休假，心情不好想砍人」，並辯稱自己「一時衝動，沒有殺人犯意」。但法院認為他具殺人未遂犯意，最終依傷害罪、剝奪他人行動自由罪、殺人未遂罪，判刑8年8月定讞。如今他出獄僅半年，再度在同一地點持刀攻擊民眾，犯案情節幾乎重演，消息震驚社會。

警方目前已依殺人未遂罪將邱明治移送法辦，並將釐清其精神狀況與犯案動機。