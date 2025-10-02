　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

記者楊永盛、閔文昱／苗栗報導 

苗栗市2日驚傳隨機砍人案，40多歲邱姓男子持刀攻擊3名民眾，其中包括2名11歲女童與1名50歲男子，所幸三人皆意識清醒送醫。令人震驚的是，邱男10年前也曾在同一家超商持剪刀隨機砍人，造成4人受傷，當時遭法院判刑8年8月，今年3月才服刑期滿出獄，沒想到半年後再度犯案。

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝）

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝，下同）

回顧2015年聖誕節當天，邱男在苗栗市中正路一間7-ELEVEN便利商店內，突然持剪刀攻擊無辜民眾，場面一度失控，連趕到現場的女警都遭推倒受傷。警方獲報後立刻趕抵現場，展開圍捕與壓制行動，最終成功將他制伏逮捕。事後，邱男面無表情、神情呆滯，被多名員警押出超商。

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝）

從當年現場畫面可見，邱男身穿深灰色短袖上衣、白色長褲，雙手被反綁，由3名警員架住帶出7-ELEVEN店外，他全程低頭不語，表情冷漠；而警方在現場維持秩序、封鎖現場，地面上還可見不少倒地的機車。

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝）

邱男當時在警訊時聲稱「今天休假，心情不好想砍人」，並辯稱自己「一時衝動，沒有殺人犯意」。但法院認為他具殺人未遂犯意，最終依傷害罪、剝奪他人行動自由罪、殺人未遂罪，判刑8年8月定讞。如今他出獄僅半年，再度在同一地點持刀攻擊民眾，犯案情節幾乎重演，消息震驚社會。

警方目前已依殺人未遂罪將邱明治移送法辦，並將釐清其精神狀況與犯案動機。

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／隨機砍2童！男「拒夜間訊問」
11歲女童遭砍　傷勢曝光！
10年內2度隨機砍人！恐怖男2015年遭逮畫面曝
應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒
台中男突倒路中　3秒後慘遭車輾亡！驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

苗栗隨機傷人！犯嫌10年前行兇出獄半年再犯　鍾東錦回應了

苗栗男街頭揮刀10童嚇壞狂奔！女童被挾持　熱心女硬拉書包救人

17台清溝車全面動員加速恢復市容　力拚中秋節前完成清淤

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

苗栗隨機傷人！犯嫌10年前行兇出獄半年再犯　鍾東錦回應了

苗栗男街頭揮刀10童嚇壞狂奔！女童被挾持　熱心女硬拉書包救人

17台清溝車全面動員加速恢復市容　力拚中秋節前完成清淤

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

新光三越南西周年慶首日爆買氣　35萬元滿額禮一小時換光

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

轟MA追月！基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

買房欠地政士規費1.6萬！女堅稱「買清的」拒付　反告討10萬紅包

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

張秀卿中秋打頭陣開唱！　「金曲嗨歌連飆」掀全場大合唱

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

社會熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

更多熱門

相關新聞

苗栗男持刀追10學童　熱心大姊拉書包救人

苗栗男持刀追10學童　熱心大姊拉書包救人

苗栗市中正路一間超商今(2)日下午3時46分發生一起隨機殺人案，一名40多歲邱姓男子持刀隨機攻擊民眾，監視器畫面顯示，他在超商門口追逐多名學童，大多數學童注意到異狀都迅速跑開，但有一名女童疑被嚇壞，反應不及被邱男抓住用刀砍傷還被挾持，所幸一名熱心女子眼明手快，衝上前一把拉住女童的書包，將她從邱男手上拉開，該女童意識清醒已送往醫院治療。她英勇救人的畫面曝光。

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

男10年前砍4人！出獄半年「同家超商」砍3人

男10年前砍4人！出獄半年「同家超商」砍3人

苗栗客家台中在地酒跨　縣市打造米其林饗宴

苗栗客家台中在地酒跨　縣市打造米其林饗宴

34歲騎士猛撞違停車慘死　車主涉過失致死移送

34歲騎士猛撞違停車慘死　車主涉過失致死移送

關鍵字：

苗栗砍人案邱男社會法辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面