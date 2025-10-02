提4理由喊話國民黨主席世代交替！　學者點名鄭麗文、羅智強做1事

▲「國民黨主席參選人」鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕提出4大理由喊話國民黨該世代交替，更點名鄭麗文與羅智強可以策略聯盟建構「鄭羅對決、世代交替」氛圍，藉此讓國民黨改頭換面。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，高達90.8%民眾認為國民黨需要大規模改革（非常需要61.5%、需要29.3%），僅9.1%認為不需要大規模改革（完全不需要5.1%、不需要4.0%）。進一步分析民眾認為目前國民黨最嚴重的問題，以「年輕族群支持度偏低」（58.0%）的比例最高，其次為「老藍男影響政黨形象」（53.4%）、「醬缸陋習、宮廷文化」（49.3%）、「缺乏清晰立場與願景」（49.0%）等。

鈕則勳發文表示，坦白說，自己認為國民黨應該要世代交替。他也提出4大理由，第一「可以呼應縣市議員與立委年輕化的趨勢」、第二「可以直接訴求年輕選票」、第三「可以徹底改變國民黨的形象」、第四「可以進一步的讓國民黨黨員結構與整體社會結構取得平衡」。

鈕則勳建議，基於此，鄭麗文與羅智強或許可以策略聯盟建構「鄭羅對決、世代交替」的氛圍，藉此次黨主席選舉讓國民黨改頭換面。

▼ ETtoday民調雲民調。（圖／ ETtoday民調雲）

該次調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣方式以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍於全台22縣市且年滿16歲民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling）。樣本規模，全台16歲以上的民眾回收有效樣本數1,952份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.22%。

樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據114年8月底全台16歲以上之民眾性別、縣市、年齡人口統計資料，與113年底全台16歲以上民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value>0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源，ETtoday民調雲。