陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

▲車主小楊凌晨兩點還在高速公路上塞著不動。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假首日，高速公路上再現「堵車盛況」。一名杭州網友小楊和朋友計畫自駕前往青海西寧，決定提早出發的一行人，前一日下午2時從杭州武林門附近出發，原預計24小時即可抵達目的地，但一路上事故頻發、車流擁堵，直至今（1）日凌晨4時，已經連開14個小時，車子卻只抵達安徽合肥。

▲部分車主塞在車陣中憋不住，直接在路邊小便。（圖／翻攝都市快報）

《魯中晨報》報導，小楊回憶，沿途不少司機憋不住，只能將車臨停路邊如廁。小楊苦笑說，「本來以為一天能到，現在看起來得花上36小時。」

為了長途行車，他和朋友準備了零食、泡麵，不過同行的朋友原本打算到了青海再嚐當地特色美食。小楊開的是電動車，出發前已充滿電，凌晨在服務區再次充電花了41元人民幣（半小時）。雖然幾乎每個服務區都有充電樁，但熱門地段經常一位難求，稍微冷門的服務區才可能有空位。

▲大陸十一長假首日，熱門休息站車滿為患，電動車充電得等上一段時間。（圖／翻攝都市快報）

不止杭州出發的車輛遇到麻煩。台州周先生一行七人，兩車在凌晨4時上路，最初還算順暢，但清晨8時半開到杭州臨安境內時，「不免俗的」加入「龜速大軍」，一個多小時只前進幾公里。

據導航軟體數據顯示，假期首日台州境內多段高速「飄紅」，以椒江中心大道至天台國清寺為例，平時兩小時多的路程，當天最短也需3小時半以上，普遍比平日多出1小時。幾乎所有行車路線都難逃堵車現象。