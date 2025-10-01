　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

▲車主小楊凌晨兩點還在高速公路上塞著不動。（圖／翻攝都市快報）

▲車主小楊凌晨兩點還在高速公路上塞著不動。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假首日，高速公路上再現「堵車盛況」。一名杭州網友小楊和朋友計畫自駕前往青海西寧，決定提早出發的一行人，前一日下午2時從杭州武林門附近出發，原預計24小時即可抵達目的地，但一路上事故頻發、車流擁堵，直至今（1）日凌晨4時，已經連開14個小時，車子卻只抵達安徽合肥。

▲部分車主塞在車陣中憋不住，直接在路邊小便。（圖／翻攝都市快報）

▲部分車主塞在車陣中憋不住，直接在路邊小便。（圖／翻攝都市快報）

《魯中晨報》報導，小楊回憶，沿途不少司機憋不住，只能將車臨停路邊如廁。小楊苦笑說，「本來以為一天能到，現在看起來得花上36小時。」

為了長途行車，他和朋友準備了零食、泡麵，不過同行的朋友原本打算到了青海再嚐當地特色美食。小楊開的是電動車，出發前已充滿電，凌晨在服務區再次充電花了41元人民幣（半小時）。雖然幾乎每個服務區都有充電樁，但熱門地段經常一位難求，稍微冷門的服務區才可能有空位。

▲大陸十一長假首日，熱門休息站車滿為患，電動車充電得等上一段時間。（圖／翻攝都市快報）

▲大陸十一長假首日，熱門休息站車滿為患，電動車充電得等上一段時間。（圖／翻攝都市快報）

不止杭州出發的車輛遇到麻煩。台州周先生一行七人，兩車在凌晨4時上路，最初還算順暢，但清晨8時半開到杭州臨安境內時，「不免俗的」加入「龜速大軍」，一個多小時只前進幾公里。

據導航軟體數據顯示，假期首日台州境內多段高速「飄紅」，以椒江中心大道至天台國清寺為例，平時兩小時多的路程，當天最短也需3小時半以上，普遍比平日多出1小時。幾乎所有行車路線都難逃堵車現象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室　佛祖街遭泥沙吞沒
快訊／145萬人注意！　0056配息開獎
「100張股票」全變壁紙！　不敗教主苦笑：我一樣會賠錢
花蓮18死扯小林村！他讚縣長夫妻「大事化小」　陳其邁回應了
特斯拉爆大量　台灣新車銷量出爐
商辦大樓女廁360全景偷拍！　10名OL慘入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

免治馬桶「熱水噴下體」　她「會陰燙傷」狂尖叫起水泡

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

屈公病大爆發！江門發告全體市民書：不配合防疫將嚴肅處理

新發現：月球表面水分布特徵　太陽風和撞擊翻耕是關鍵

全球黃金開採業最大規模IPO　陸紫金黃金上市首日漲逾68％

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺　340萬也買不動：怕以後漲價

前中國證監會主席易會滿　政協委員資格遭撤

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

免治馬桶「熱水噴下體」　她「會陰燙傷」狂尖叫起水泡

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

屈公病大爆發！江門發告全體市民書：不配合防疫將嚴肅處理

新發現：月球表面水分布特徵　太陽風和撞擊翻耕是關鍵

全球黃金開採業最大規模IPO　陸紫金黃金上市首日漲逾68％

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺　340萬也買不動：怕以後漲價

前中國證監會主席易會滿　政協委員資格遭撤

鴻海獲外資調高目標價至270元　看好強勁AI伺服器出貨成長

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈　果凍鴨血成絕響

海裕芬兩個月接不到工作想接家庭代工　喉嚨卡東西緊急內視鏡

女網紅直播5小時不敢上廁所　憋到「感染尿血」急就醫

超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

「鏟子超人」傳發燒腹瀉　衛福部長喊話別逞強：現場多為2類患者

台中女房仲狂吃體重飆破110公斤！求診就醫半年甩油27公斤

快訊／145萬人注意！0056續配0.866元　年化分配率9.4%

串流收視週榜／《暴風圈》4神劇霸榜！愛情短劇《盛夏芬德拉》爆紅

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

孫生花蓮救災「腳慘破皮」 公開鏟土影片：沒人在作秀

大陸熱門新聞

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

搶椅子遊戲真實版？ 陸學校宿舍9人睡8張床！老師稱：這樣最公平

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺秀髮

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

廣東順德發現首例「鑽石血」 比「熊貓血」「恐龍血」還稀有百倍

陸規定酒店「電視開機播央視」

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

林佳龍訪華沙　陸外交部：唯恐世界不亂

更多熱門

相關新聞

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名

台灣9月新車銷量出爐，在新版貨物稅減免措施上路後，顯著帶動市場買氣，共掛牌32,227台新車，雖然較去年同期仍少了11.8%，但已經比不到3萬台的8月成長了9.4%，而且隨著許多重磅新車接續登場，應該還有一波成長空間，最大亮點是特斯拉在本月又爆出大量，再次攻上亞軍寶座。

「台灣納智捷n7」推升級特仕車

「台灣納智捷n7」推升級特仕車

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

TOYOTA「改款電動休旅bZ4X」歐洲上架

TOYOTA「改款電動休旅bZ4X」歐洲上架

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力 鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力 鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

關鍵字：

長假十一長假車陣高速公路塞車電動車堵車

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面