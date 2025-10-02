陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

▲北京航空航天大學正妹副教授何靜。（圖／翻攝北京航空航天大學官網）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，北京航空航天大學（簡稱北航）一名年輕女性副教授在短影音平台講述生成式人工智慧（AIGC）的授課影片引發關注，而被注意到的不是講課內容，而是這位副教授的高顏值。

綜合陸媒報導，這名授課老師名叫何靜，2021年10月從北京清華大學新聞傳播學博士後出站，現為北航人文與社會科學高等研究院（以下簡稱「高研院」）科技治理中心副主任、副教授。

何靜的研究方向為AIGC和大數據、新媒體和網路輿論、智能體開發與跨學科研究。她是2024、2025年「中國AI春晚」節目的幕後技術支持者和共創者，目前還是抖音自媒體博主「數據學姐」。

何靜主持大陸的國家自然科學基金、中國博士後基金、北京市社會科學基金等20餘項課題；發表論文40餘篇。其中，以第一/通訊身份發表SCI/SSCI/CSSCI論文10餘篇。

▲何靜回應自己上熱搜。（圖／翻攝北京航空航天大學官網）

在爆紅之後，何靜於北航教師個人主頁上表示，「突然發現自己上了熱搜，很意外，簡要回覆下吧：本人長相普通不太拍照，跟我相關的圖片和視頻大部分是用AI處理過的」。

何靜還說，「不管是文科還是工科都可以學習生成式AI，目前AIGC應用人人都可能學會；教育背景我並不太好，種一棵樹最好的時間我錯過了10年前，這幾年我在努力」。

大陸網友紛紛熱議何靜的年齡與外貌，「這麼年輕能當副教授啊」、「現在當教授也這麼拚嗎？這顏值會不會被誤認為是應屆大學生？」、「這麼年輕就是副教授，應該是有兩把刷子的」。

▲▼何靜推廣AI（上圖／翻攝微博）；何靜在個人抖音介紹AI（下圖／翻攝抖音）。