超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，全台各地「鏟子超人」志工湧入災區日夜奮戰。有志工指出，災區現場有一名超猛的正妹，協助搬運大量物資，一次扛起4箱物資，至少搬了6台車以上的貨量，展現驚人體力。而正妹的身分曝光，正是多次代表台灣出國比賽的金牌國手方慧玲。

志工（@aon620609）在Threads發文，這幾天在災區特別注意一位超猛的女志工，從早到晚幫忙搬運物資，「最少搬了6台車以上的貨量，真是一個很角色，這幾天她來我就蠻聚焦她，因為真的很難不被吸引。」

貼文超過66萬次瀏覽，有網友認出，「正妹志工」正是多次代表台灣出賽的健力國手方慧玲。她曾於2023年亞洲、大洋洲、非洲聯合經典健力錦標賽勇奪金牌，「2024國際亞太盃賽」，再度榮獲公開女子組第一量級「金牌」，是台灣健力界的耀眼代表。

網友驚呼連連，「哇靠…我沒看錯吧，她一次搬四箱欸…強得離譜」、「這小姐姐硬舉可能不得了，搬紙箱像切豆腐」、「這個訓練痕跡，硬拉應該有100kg，厲害」、「第一天我們這一組八個人，只有一個女生，體力很好，我看他都不會累，所以我就問了她做什麼的，他說他是護理師。第2天的時候我們這組14個人，也只有兩個女的，都是超厲害的」。

貼文也釣出方慧玲本人留言，「感謝版主把我認真的模樣錄製下來，對我來說是個非常有紀念意義，當時下腰拿的是泡麵，也謝謝留言的朋友們關心我的腰，我已重訓很多年，自身會更注意保護自己。」

她事後也在IG發限動回應，「其實我倆夫妻只想把物資送到需要的地方，陪伴災區的人們度過難關。謝謝大家的關心與鼓勵，也希望這份力量能吸引更多人一起幫忙，因為災區的朋友，才是最需要被看見與支持的。」

