廣東順德發現首例「鑽石血」　比「熊貓血」「恐龍血」還稀有百倍

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山順德區中心血站近日檢驗出首例極為罕見的 Jk（a-b-）血型，由於實在罕見，被稱為「鑽石血」。這一血型在中國人群中的發生率僅為0.002%至0.02%，稀有度比廣為人知的「熊貓血」或「恐龍血」還要低上百倍。

《封面新聞》報導，「鑽石血」正如其名，Jk（a-b-）在中國人群中的概率僅為0.002%－0.02%，稀有度比大眾熟知的「熊貓血」（0.2%-0.5%）超百倍。順德區中心血站方面表示，「鑽石血供血者的納入，不僅填補了順德該類稀有血型篩查的空白，更為本地及周邊地區的精準輸血提供關鍵儲備。」

血站方面指出，這是順德自2024年啟動相關檢測以來，首次發現該類血型，填補該地紀錄空白，也為順德及周邊地區日後的精準輸血提供了重要保障。由於「鑽石血」的匹配難度極高，此次發現對當地臨床醫療安全具有重要意義。

公開資訊顯示，「鑽石血」屬於 Kidd 血型系統的一種，其成因是人體18號染色體上的SLC14A1基因發生突變，導致紅血球表面缺失Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原，基因型也因此改變，形成極其特殊的血型。由於此類血液一旦產生抗Jk3抗體，臨床輸血必須找到完全匹配的血源，否則將引發嚴重排斥反應。

順德血站相關人員強調，這一發現不僅將被納入當地及廣東省的稀有血型庫，也將成為守護患者生命的「最後防線」。醫師同時呼籲，社會大眾除了熟知ABO、熊貓血等血型外，也應對稀有血型提高認識，讓更多人關注血液安全與醫療需求。