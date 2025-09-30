　
國際

川普打贏停權官司！YouTube認賠7.5億　三大科技巨頭全數和解

▲▼YOUTUBE。（圖／路透）

▲YouTube同意支付2450萬美元，與川普達成和解。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）針對社群帳號遭停權提告多家科技公司一案，出現最新進展。根據法院文件，Alphabet旗下影音平台YouTube同意支付2450萬美元（約新台幣7.5億元），與川普達成和解，成為三大科技巨頭中最後一家結束相關訴訟的公司。

根據CNN報導，川普在2021年1月6日國會暴動後，因社群貼文遭指煽動暴力而被多家平台停權。同年7月，他對當時的推特（Twitter，現已改名X）、臉書母公司Meta，以及Google等公司及其執行長提告，指控他們違法封殺保守派聲音。

根據和解協議，YouTube將支付2200萬美元捐贈給「國家廣場信託基金會」（Trust for the National Mall），該非營利組織致力於修復並提升「國家廣場」（National Mall），並支持白宮「國宴廳」（State Ballroom）計畫。文件指出，該設施占地約8361平方公尺，預計會在川普2029年1月任期結束前完工。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

此外，YouTube還將支付250萬美元給其他原告，包括主辦「保守政治行動會議」（CPAC）的「美國保守聯盟」（American Conservative Union），以及作家沃爾夫（Naomi Wolf）等人。不過，YouTube在協議中並未承認有任何不當行為，也無需修改現行產品或政策。

事實上，川普的YouTube帳號當時並未完全被刪除，但自2021年起被禁止上傳新影片，直到2023年才恢復使用。

隨著川普重返白宮，科技公司對共和黨的態度也更趨緩和。馬斯克（Elon Musk）在2022年底收購Twitter後率先恢復川普帳號，Meta於2023年2月跟進，YouTube則在隔月重新開放。

至於其他平台，Meta已於今年1月同意支付2500萬美元達成和解，並將其中2200萬美元投入川普計畫中的「佛州邁阿密總統圖書館基金」；X則在2月以約1000萬美元了結訴訟。至此，川普針對社群停權的三大訴訟全部落幕。

白宮29日公布一項結束加薩戰爭的和平計畫，內容提及未來加薩地區的過渡治理機制將由前美國總統川普主導，並納入英國前首相布萊爾（Tony Blair），引發外界對此治理架構的高度關注與爭議。

YouTube Alphabet 川普 和解 停權

