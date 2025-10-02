花蓮「救災名模」也是亞洲第一！　1理由曾被霸凌

記者葉國吏／綜合報導

台灣超模吳宜樺因到花蓮救災展現超強氣場，成為近期網路關注人物。其實吳宜樺不僅早在時尚界闖出名號，甚至還是亞洲第一位國際品牌媚比琳全球廣告模特兒。不過吳宜樺其實有不為人知的童年傷痛，過去曾坦言影響她的人際互動。

▲「國際名模」吳宜樺出現在光復災區爆紅。（圖／翻攝自Threads／weilee_bmk）

《ETtoday東森新媒體》報導「『台南女孩』吳宜樺成亞洲第一 曾因178cm太高被霸凌」，提及吳宜樺的超模之路，其實從她的不安與傷痛開始。身高177公分的她，從小就因為身材突出而屢遭同學嘲笑，甚至在國中時幾乎沒有朋友。她的母親為了幫助女兒走出自卑，替她報名模特兒選拔，原本只是希望讓她交到朋友，沒想到竟然讓她意外奪冠，從此踏上模特兒生涯。這次比賽成為她人生的轉折點，帶領她走向全新的未來。

▲吳宜樺。（圖／翻攝IG／_ihua_，下同）

然而，剛進入模特兒圈的吳宜樺並不順利。初期，她因穿衣風格屢被奚落，甚至連高跟鞋都不會穿。她坦言，自己的高挑身材讓她常感到不自在，甚至會拱起肩膀試著讓自己看起來矮一點。有次，她在工作中聽到彩妝師直接批評她不懂穿衣風格，回家後忍不住大哭。但正是這些挫折，讓她下定決心努力提升自己，逐漸找到屬於自己的定位。

吳宜樺最後在時尚圈發光發熱，她從台南走到台北，接著征戰大陸模特兒界，最終登上世界三大時裝周的舞台，包括紐約、米蘭和巴黎時裝周。儘管她坦言童年陰影仍讓她害怕與人群接觸，但她努力克服內心障礙，假裝自信並逐漸適應人際互動。