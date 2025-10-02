第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

記者葉國吏／綜合報導

全台「鏟子超人」的誕生，其實並非什麼轟轟烈烈的大事，而是源於一次隨性的邀約。滷味攤爸爸的一句「來找一戶喜歡的玩泥巴」，意外讓嚴肅的救災行動變得親切易行。從一把鏟子、一張車票開始，這場災後行動逐漸擴散成一場全民參與的溫暖運動。

▲滷味攤父子前往災區救援。（圖／Threads網友suuuray授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權，下同）

這個故事的源頭，近日在Threads掀起討論。一名網友好奇發文：「第一批鏟子超人怎麼形成的？居然可以帶動這麼大的風潮，超偉大的啊！」大家紛紛回應，有人說最初是滷味攤的父子拍影片邀請大家來花蓮玩泥巴。滷味攤爸爸爽快的一句「買張車票來玩泥巴」，把救災從高門檻的專業任務，變成人人都能參與的簡單行動。

更有人分享，當時滷味父子用簡單的方式描述救災流程：買票上車、結束回家換洗。這種平易近人的方法，加上先前獲救的妹妹小沂，以及乾姑姑與乾姑丈的感人故事，讓初期的行動迅速吸引大量支持。不少鏟子超人回憶，自己因為看到那段招募影片，帶著雨鞋和鏟子就衝去花蓮，甚至有人笑說「就是他（指影片原創者）把我騙去的」。

滷味攤兒子也在貼文中現身回應：「玩泥巴是爸爸的創意」，並透露之後會用影片分享完整過程。網友紛紛感謝滷味父子，稱他們是「源頭超人」和「玩泥巴先驅」。有人感慨，「把大家從未想過的事，輕鬆起個頭，事情居然就成了！」這場救災行動不僅凝聚了熱血，也讓「轉發超人」和「誇誇超人」的力量持續傳遞感動，影響更多人加入這場溫暖浪潮。