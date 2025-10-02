光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

記者葉國吏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤引發重大災情，中央政府的危機處理能力備受質疑。國民黨立委葉元之痛批中央僅用沙包堵住壩體缺口，防護措施強度不足，疏散撤離警報也未落實。媒體人朱凱翔公開8月11日會議錄音，揭露光復鄉長早已對潰堤危險提出警告，卻被忽視。鄉長直言，中央的態度如同掩耳盜鈴，令人憤怒。

▲馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成光復鄉嚴重災損。（圖／花蓮縣政府提供）

朱凱翔在《吃飽來打臉》節目中播放會議錄音，鄉長的言辭直指壩體潰堤可能引發山洪暴發，壓力超出想像。他當時憂心忡忡地指出，馬太鞍溪河床土質鬆軟，水量若暴增至6000萬立方米以上，加上颱風風雨壓力，潰堤恐導致4米高的洪水沖刷下游，光復鄉災情不堪設想。鄉長強調沙包必須更厚更強，才能真正防止潰堤。

鄉長的擔憂不僅是猜測，而是基於專業判斷與實際觀察。他在會議中多次強調，潰堤的危險性遠超溢流，並要求中央正視問題。然而，朱凱翔指出，中央不僅未重視鄉長的建議，還讓堰塞湖水量最終升至9000萬立方米，超過當初的警戒預估。鄉長從頭到尾都在擔心潰堤，但中央卻以溢流為主的判斷輕描淡寫，令人不解。

朱凱翔一針見血地批評，中央政府不僅忽略潰堤警訊，還試圖塑造地方官員「搞不清楚狀況」的形象。他直言，鄉長的言談早已顯示對潰堤的深切憂慮，根本不相信中央的晴天溢流評估。鄉長的警告並非無的放矢，而是基於實際狀況的真知灼見。朱凱翔怒斥中央睜眼說瞎話，質疑其危機處理能力及對地方聲音的尊重。