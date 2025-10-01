記者葉國吏／綜合報導

國際名模吳宜樺現身花蓮光復鄉馬太鞍部落協助清淤，意外成為網路熱議焦點。一段影片捕捉她在泥濘中工作的身影，獲得網友大量轉發與讚賞，但同時也招來部分質疑聲浪。吳宜樺正面回應批評，並善用流量協助尋找失聯者。今日吳宜樺再度發文，同時也感謝各路超人。

影片由一名參與救災的志工於9月30日上傳至Threads，內容記錄志工們清理淤泥的現場。一位高挑女子身穿黑色緊身上衣、白雨鞋，氣場十足地從民宅中走出，立刻吸引了網友目光。該名網友幽默地將影片形容為「馬太鞍時裝周」，經比對確認，片中身影正是吳宜樺。影片引發熱烈討論，不到幾天便累積7萬按讚，吳宜樺本人也轉發影片，坦言「看到有錄影，職業病上身」，幽默認證了她的身分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「國際名模」吳宜樺出現在光復災區爆紅。（圖／翻攝自Threads／weilee_bmk）

不過影片爆紅也引來部分酸民質疑其動機，批評她「作秀」、「蹭流量」。一名網友留言挑釁：「妳來打卡還是走台步？」吳宜樺則高EQ回應：「這是我們親戚家，請問你是來留言蹭熱度還是秀下限？」另外，吳宜樺也借助這波熱度，主動在社群平台貼出協尋訊息，希望幫助朋友尋找失聯家人。

據協尋資訊，失聯者為50歲許姓男子，最後身影為9月23日上午9點13分至21分駕車出現在台中市綏遠路三段37巷25號一帶，車輛號碼為BNG-2365，行經動物防疫所、東興砂石場及光電廠。家屬懇請民眾提供相關監視器畫面或行車紀錄器影像，以協助尋人。「尋人若有任何資訊請聯絡：許先生：0972-214-127、張先生：0963-587-521。」

對於各大媒體報導，吳宜樺今早也再度發聲「謝謝各位因為看到新聞而來的朋友們！你們都讚美我都有收到，真的非常非常感謝大家的愛戴。救災還沒有結束，希望大家可以一起持續關注光復，也再次感謝各路超人，沒有你們的支持，光復恢復的速度可能沒有那麼快，台灣最美的風景真的就是你們！再次感謝！（大鞠躬）」