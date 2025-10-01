花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

記者葉國吏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，重創光復鄉，全台志工湧入救災。對比7月丹娜絲颱風重創台南，卻未見大量人力支援，這兩縣市的差異引起網友好奇討論。

▲鏟子超人集結空拍畫面。（圖／古哥空拍法人提供）

一位網友在PTT發文，題為「花蓮志工爆滿，台南沒有，差在哪？」引發討論。他表示，花蓮災後人潮滿溢，志工們積極協助清理及重建。但回想丹娜絲颱風重創台南，屋頂被吹翻、居民需自費修繕，甚至年長者冒險攀爬屋頂，卻未見類似人力支援。這樣的差異，讓他感到疑惑並希望一探究竟。

▲「國際名模」吳宜樺也在光復鄉協助復原。（圖／翻攝自Instagram／_ihua_）

貼文引來網友熱烈回應，大家普遍認為災害性質是主因。花蓮主要是清淤工作，志工多能上手；台南則需要專業技術修繕屋頂或電線桿，難以依靠一般人力。「挖泥土誰都行，但屋頂沒幾個人能修」、「花蓮人力需求簡單直接，台南則是技術門檻高」，成為不少人共識。有人甚至直接表示：「正常人不會搭屋頂吧，挖泥土有手就行。」

▲颱風丹娜絲重創中南部。（圖／記者蘇晏男攝）

除了災害特性，交通便利性也是討論焦點。有網友提到，「花蓮交通相對方便，火車能直達光復鄉」，相比台南部分災區交通不便，志工到達難度加劇。此外，花蓮天災規模更大且資源匱乏，吸引外界支援。有人補充，「花蓮剛好連假，又天氣好，志工行動自然更踴躍」。