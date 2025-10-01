　
生活

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，重創光復鄉，全台志工湧入救災。對比7月丹娜絲颱風重創台南，卻未見大量人力支援，這兩縣市的差異引起網友好奇討論。

▲▼ 鏟子超人集結空拍畫面曝+災現況 這裡有一些昨天空拍花蓮光復鄉災區及光復車站人群的空拍畫面 。（圖／古哥空拍法人提供）

▲鏟子超人集結空拍畫面。（圖／古哥空拍法人提供）

一位網友在PTT發文，題為「花蓮志工爆滿，台南沒有，差在哪？」引發討論。他表示，花蓮災後人潮滿溢，志工們積極協助清理及重建。但回想丹娜絲颱風重創台南，屋頂被吹翻、居民需自費修繕，甚至年長者冒險攀爬屋頂，卻未見類似人力支援。這樣的差異，讓他感到疑惑並希望一探究竟。

▲▼災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」吳宜樺　超強氣場影片瘋傳。（圖／翻攝自Instagram／_ihua_）

▲「國際名模」吳宜樺也在光復鄉協助復原。（圖／翻攝自Instagram／_ihua_）

貼文引來網友熱烈回應，大家普遍認為災害性質是主因。花蓮主要是清淤工作，志工多能上手；台南則需要專業技術修繕屋頂或電線桿，難以依靠一般人力。「挖泥土誰都行，但屋頂沒幾個人能修」、「花蓮人力需求簡單直接，台南則是技術門檻高」，成為不少人共識。有人甚至直接表示：「正常人不會搭屋頂吧，挖泥土有手就行。」

▲颱風丹娜絲重創中南部。（圖／記者蘇晏男攝）

除了災害特性，交通便利性也是討論焦點。有網友提到，「花蓮交通相對方便，火車能直達光復鄉」，相比台南部分災區交通不便，志工到達難度加劇。此外，花蓮天災規模更大且資源匱乏，吸引外界支援。有人補充，「花蓮剛好連假，又天氣好，志工行動自然更踴躍」。

分享給朋友：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

花蓮光復鄉敦厚路的作家赫恪，在堰塞湖潰流洪災中失去了多年收藏的三萬本藏書及珍貴創作資料。儘管畢生心血化為烏有，他仍以樂觀角度看待，並形容這次災難為一次重生。赫恪的堅韌與對文化的熱情，讓人深感敬佩。

志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

光復鄉今停班課　堰塞湖溢堤災區待復原

光復鄉今停班課　堰塞湖溢堤災區待復原

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

