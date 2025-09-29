五角大廈調200國民兵進駐波特蘭！　奧勒岡州開告「川普濫權」

▲ ICE執法人員9月1日在波特蘭的ICE拘留設施外，衝向抗議川普政府移民政策的民眾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府28日正式動員200名奧勒岡州國民兵部隊，準備進駐波特蘭市執行聯邦任務。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已簽署備忘錄，下令在聯邦權限下部署國民兵，此舉引發該州政府強烈反彈並提起訴訟。

《路透》報導，川普27日宣布派遣軍隊進入這座由民主黨執政的城市，聲稱是為保護聯邦移民設施免受「國內恐怖分子」威脅，並授權軍隊「必要時動用全部武力」。6名不願具名的官員透露，川普這項突如其來的決定令五角大廈內部許多人感到意外。

奧勒岡州檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）28日向聯邦法院提告，控訴川普濫用職權。訴狀指出，「總統僅憑毫無根據、極度誇大的藉口，聲稱波特蘭是被『國內恐怖分子』『圍困』，『被戰爭蹂躪』的城市，已侵犯奧勒岡州管理自身執法活動及國民警衛隊資源的主權。」

根據主要城市警察局長協會發布的中期暴力犯罪報告，波特蘭市2025年上半年暴力犯罪實際呈現下降趨勢，殺人案較去年同期減少51%。雷菲爾德聲明提到，「派遣200名國民兵保護單一建築物並不正常」，即美國移民暨海關執法局（ICE）設施。

自1月重返白宮以來，川普將打擊犯罪列為施政重點，儘管美國多數城市暴力犯罪率實際上正在下降。波特蘭市長威爾遜（Keith Wilson）與其他奧勒岡州官員相同，都是27日透過社群媒體才得知川普這項軍事部署命令。