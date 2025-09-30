半馬挑戰、健康體驗、嘉年華同樂　紅崴邀全民一起跑出健康

▲紅崴科技舉辦「觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」，邀請「最狂消防員」蘇志濱擔任代言人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

紅崴科技舉辦的「台江迺庄歡喜鬥陣走！觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」將於11月22日熱力開跑！特別邀請安南區在地馬拉松冠軍跑者、有「最狂消防員」稱號的蘇志濱擔任代言人，號召全台跑友齊聚台江，共享健康運動與嘉年華盛宴。

蘇志濱「濱哥」從學生時期就是短跑健將，退伍後持續精進跑步技術，曾於台北馬拉松奪冠，更在國內外多場比賽獲獎。他同時成立「蘇志濱間歇跑團」，帶領台南跑者訓練，也多次回母校顯宮國小、長榮中學分享跑步訣竅，推動在地運動風氣。紅崴科技強調，這樣的精神正好與企業初心相契合，因此特別邀請濱哥代言，希望透過他的故事激勵更多人愛上運動。

賽事分為5公里樂活組、10公里健康組與21公里挑戰組，參賽者可依自身需求選擇挑戰層級。主辦單位準備豐富物資，包括園遊券、抽獎券，並贈送「AI拓印腳圖檢測券」與韓國最新「Moti Physio 優視體檢測券」，協助跑者了解身體狀態、改善跑姿。在比賽後還有「健康嘉年華」，結合異國美食市集、草地音樂會、狂夢藝術馬戲團、街頭藝人表演，以及YOYO家族香蕉哥哥與蔓越莓姐姐登台，讓大小朋友都能盡情同樂。

主辦單位提醒，目前活動正進入最後報名階段，欲參賽者可至伊貝特平台報名。紅崴科技也邀請大家收聽Podcast節目《人生從下班開始》，了解更多濱哥的跑步故事與活動起源。