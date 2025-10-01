後年10月起考機車駕照要「通過4關卡」　駕訓費爭取調漲

▲116年10月起機車考照要增加道路訓練和道路路考。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

考照制度大變革，公路局宣布，18歲以上機車考照，116年10月機車分區試辦道路路考，得先通過筆試、場考、取得學習駕照道路訓練、實際道路路考等4關卡，才能取得駕照，預估一年影響22萬名考生。

機車考照制度將出現大變革，滿18歲以上的機車考照，明(115)年1月起筆試將全面改選擇題，取消是非題，另考題也強化以人為本的駕訓項目，包括行穿線停讓行人、視野死角確認。

公路局監理組長吳季娟說明，明年9月將實施機車道路駕駛訓練，鼓勵全台110家機車駕訓班加入，屆時仍會採補助方式鼓勵考生參加，不採強制性。

不過吳季娟表示，第二階段預計116年10月起，機車考照將分區試辦道路路考，哪些地區先試辦仍待討論，屆時將先通過筆試、場考、取得學習駕照參加道路駕訓，之後再通過實際道路路考後，才能取得機車駕照，不參加駕訓者可取得學習駕照自行練習，目前一年機車考照人數約有22萬人。

不只機車考照將出現變革，明年3月小型車、大型車「場內路考」增加停讓項目，明年6月汽車筆試試題改全選擇題、取消是非題；明年12月汽車路考增加路線數並延長路線長度，小型車實際道路路考增加無號誌路口項目；116年3月汽機車導入駕駛模擬器訓練。

吳季娟表示，目前汽車道路路考至少有2條，未來希望增加更多條，道路路考長度也希望加長，主要希望把各類道路情境都能納入，包括紅燈要停、路邊停車等。

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親坦言，考照制度變革，加上駕訓課程調整，都需要成本，相關成本都會增加，未來將會計算相關成本，不排除明年也提出駕訓費用調整申請，過往也都有提過，但並非提出就可以通過，也期盼政府能撥預算補助業者。

吳季娟則表示，駕訓班將會著重在課程品質提高，若有涉及駕訓費用調整，會再跟駕訓業者討論。