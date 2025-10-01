韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

▲首爾明洞街頭。（圖／VCG）

記者陳冠宇／綜合報導

韓國政府自9月29日起，對大陸團體遊客試行免簽入境政策，截至明年6月30日。韓媒報導，試行免簽政策後，韓國商貿流通業界呈現出明顯活力，並披露陸客在首爾最愛爆買的商品類型。

免簽政策試行期間，大陸三人以上團體遊客可免簽進入韓國並停留15天。濟州地區與此前相同，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。韓國官方預計，此免簽政策期間，有望促進大陸訪韓遊客達到100萬人次。

韓聯社發自首爾的報導指出，隨著訪韓的大陸團隊遊客「爆買」K-POP唱片、文創周邊、食品等商品，位於外國遊客密集區的便利商店和超市銷售額顯著成長。

免簽首日，GS25便利店明洞店的外國顧客消費額增加100倍；CU便利店明洞、弘大、聖水、機場門市銷售額增幅比其他門市更高；樂天瑪特面向外國顧客營運的10家特色門市的迎客量和銷售額分別增加35％和15％。

免稅店方面，樂天、新羅和新世界的迎客量較以往明顯增加，熱銷商品主要是服裝、飾品和食品。但由於免簽政策剛剛實施，且前一日入境的多為郵輪遊客，免稅店銷售額尚未明顯提升。

韓國業界認為，若中秋假期過後訪韓「會獎旅遊」需求增加，免簽政策效果將逐步顯現。「會獎旅遊」即會展及獎勵旅遊，包括4個組成部分：會議、獎勵旅遊、大會、展覽。

韓國業界預測，古宮景點、光化門、北村韓屋村、龍仁愛寶樂園等地遊客量將增加，此次免簽政策有望激發旅遊和商貿流通市場活力。韓國政府預計，此舉將吸引約100萬人次大陸遊客訪韓，其經濟效益將在今年底或明年初顯現。