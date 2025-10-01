變態男潛商辦大樓女廁偷拍！360全景狂攝...10名OL慘成獵物入鏡

▲北市內湖區一名湯姓男子潛入公司商辦偷拍10名女子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市內湖區一名湯姓男子，被控短短不到一個月內，多次潛入自己公司所在的商辦大樓女廁，手持自拍棒裝上Insta360相機偷拍女性下體，至少10名女子受害。士林地檢署偵結後，依妨害性隱私及不實性影像罪起訴。

檢警調查，湯男自2月11日起至3月5日間，專挑公司所在商辦大樓10樓女廁下手。他持360度攝影的Insta360相機（是主打360度全景拍攝的運動攝影機，機身小巧、容易隱藏），接上自拍棒後，趁女子如廁或衣物未完全遮掩時，伸入裙襬偷拍。

其中，被害人A女三度遭拍，C女與J女分別兩度受害，D女更於同日下午連續遭偷拍，其餘B、E、F、G、H、I女也在2月底至3月初接連被湯男盯上。檢警認為，他短短不到一個月內鎖定10名女子，犯行密集且模式一致。

全案之所以曝光，是因3月5日下午5點37分，F女在女廁內撞見湯男，眼見他手持手機正要走出來，立刻質問「為什麼會出現在女廁？」聲音驚動在場的C女與J女，3人隨即起疑。事後公司調閱商辦大樓監視器，連結湯男的出入與受害者指述，最後才讓被害10名女子集體報警提告，揭發湯男的犯行。

湯男落網時稱，Insta360相機接上自拍棒後：「只要上下揮一揮就能拍到」，但他僅承認「有尾隨」卻否認偷拍；其後才坦承犯案。檢警也查出，他在3月5日案發後隔天（6日）出差途中，竟將相機與自拍棒帶到休息站廁所拆解毀損，記憶卡也一併丟棄，並用手機操作雲端APP刪除所有檔案，企圖徹底湮滅證據。

他甚至還辯稱，當天在女廁遭F女、C女與J女攔下時，對方只要求檢查手機，他沒有主動交出相機與自拍棒，所以未立即被識破。

檢察官痛批，湯男的說詞避重就輕，實際查扣影像均集中女性下體與隱私處，已符合偷拍的猥褻意圖。檢方認為，被告所為，已涉犯刑法第319條之1第1項「未經同意無故攝錄他人性影像罪」，且分別對A女等10名女子犯行，受害對象不同、時間可區分，屬於基於各別犯意所為，應予分論併罰。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。