　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公費流感、新冠疫苗開打　蔣萬安曝「大寶」確診痛苦3天才緩解

▲▼ 公費流感及新冠疫苗開打記者會,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公費流感、新冠疫苗今（1日）開打，台北市長蔣萬安表示，今年第38周，9月14至20日，北市因流感至急診就醫人數，大增13%，流感進入好發期；他透露，近期家中「大寶」染上流感，雖然大寶體型很高大，理論上應該很快能夠康復，但罹病過程仍相當辛苦，症狀持續3、4天才緩解，呼籲民眾別輕忽此次疫情，應盡快接種疫苗。

台北市政府在台大醫院舉行流感與新冠疫苗開打記者會，蔣萬安說，台北市去年統計流感通報共2千4百餘件，死亡個案逾470案例，為近3年最高，且今年第38周，因流感至急診就醫人數，增加13%，呼吸道相關疾病達傳染高峰。國內長輩施打新冠疫苗比率一直偏低，僅約20%，遠低於英國、美國，以及鄰近的南韓等國，呼籲民眾千萬不要輕忽流感與新冠疫情，進入秋冬季節，踴躍施打公費疫苗，「左流右新」獲得雙重保障。

公費流感疫苗第一階段開放滿65歲以上長者等11類對象接種，新冠疫苗則提供9類高危險民眾接種，並鼓勵左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，「左流右新」接種方式。

台北市衛生局長黃建華指出，設籍台北市且符合疫苗接種資格民眾，10月1日至11月15日於合約醫療院所或接種站完成新冠或流感疫苗接種，可參加抽獎活動，每接種1劑可獲1次抽獎機會，獎項包括iPhone17等大獎。

台北市政府與21醫事團體合作，結合350家院所提供疫苗施打。蔣萬安指出，市政府也結合各局處規畫超過1千場次，在學校、里辦公室、衛生中心、活動中心等，讓民眾就近施打，盼疫苗施打比率盡快提升，尤其慢性病長者、家中有6個月以下孩童者，以及孕婦也能施打，第一線醫療人員，屬高風險族群，也可接種疫苗。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

綠81人群組也有政務官　吳宗憲力推《政務人員行為基準法》

如願擔任司法法制召委　翁曉玲好心情：努力推動公教年金提扣法案

公費流感、新冠疫苗開打　蔣萬安曝「大寶」確診痛苦3天才緩解

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

綠81人群組也有政務官　吳宗憲力推《政務人員行為基準法》

如願擔任司法法制召委　翁曉玲好心情：努力推動公教年金提扣法案

公費流感、新冠疫苗開打　蔣萬安曝「大寶」確診痛苦3天才緩解

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

政治熱門新聞

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

更多熱門

相關新聞

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，新光人壽昨天表達，欲直接將北士科T17、T18基地地上權移轉給輝達，台北市長蔣萬安今（1日）重申2方案，新壽蓋完後移轉或與市府合議解約。

蔣萬安授旗　全運會北市劍指五連霸

蔣萬安授旗　全運會北市劍指五連霸

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

台南10/1同步開打流感與新冠疫苗盡早接種保護自己與家人

台南10/1同步開打流感與新冠疫苗盡早接種保護自己與家人

關鍵字：

蔣萬安公費疫苗流感衛生局

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面