新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關。新光人壽昨天表達，欲直接將北士科T17、T18基地地上權移轉給輝達，台北市長蔣萬安今（1日）重申2方案，新壽蓋完後移轉或與市府合議解約。

輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權。依據新壽與北市府簽訂的合約，新壽若想移轉地上權，須在興建完成並取得使用執照之後才能辦理，否則即是違約。北市府為避免圖利疑慮，希望與新壽合意解約，再依新修正的「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」專案設定地上權給輝達。

新光人壽昨天表示，自2024年6月起與輝達進行洽商，並配合輝達需求，與其就直接移轉地上權契約達成共識，待北市府同意後即可辦理，盼北市府給予最大協助。

蔣萬安今天出席114年全國運動會台北市代表隊授旗典禮前被媒體堵訪表示，一切在合法合規情形下全力給予協助，之前很清楚表達一切都要依照合約規定跟程序。

他指出，目前有兩個方案，一個是依照合約新壽新建大樓，完成後取得使照移轉給輝達，第二個就是雙方合意解約後，北市府將土地重新設定地上權給輝達，一切都會依照合約相關規定全力給予協助。