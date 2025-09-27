快訊／酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」台中嬤　送醫不治

▲台中再傳酒駕案，一名陳姓貨車司機酒後開車追撞一名吳姓老婦人，導致吳婦重傷送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市潭子區今（27）日傍晚發生一起死亡車禍，一名57歲的陳姓男子酒後駕駛自小貨車，追撞前方一名騎乘醫療電動代步車的87歲吳姓老婦人，導致老婦送醫後傷重不治。警方發現，陳男酒測值達0.78mg/L，超標3倍，全案依公共危險及過失致死罪嫌移送法辦。

這起悲劇發生在今日下午5時45分許，地點位於潭子區甘水路二段。據了解，當時陳男駕駛自小貨車，沿甘水路二段行駛，直接從後方追撞同向、由87歲吳姓老婦所騎乘的醫療電動代步車。

撞擊力道猛烈，小貨車車頭嚴重損毀，吳婦的代步車更是車身分離，吳婦當場倒地不起。警消獲報後趕抵現場，緊急將老婦送往慈濟醫院搶救，但吳婦因傷勢過重，晚間7時許宣告不治。

警方對肇事的陳男進行酒測，發現其酒測值明顯超標。大雅分局表示，全案訊後已將陳男依涉嫌公共危險及過失致死罪移送台中地檢署偵辦，並將持續調閱相關影像，以釐清確切的肇事原因。分局也再次呼籲，酒駕零容忍，駕駛人切勿心存僥倖，並應隨時注意車前狀況，避免憾事再度發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。