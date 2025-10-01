北捷婦是中研院名人！研究助理爆「狂吃茶點、討便當」黑歷史曝

▲台北捷運年輕人與老婦衝突。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）



記者施怡妏／綜合報導

一名婦人近日搭乘台北捷運時，與坐在優先席上的年輕人發生口角，結果遭一腳踹倒，事後婦人又被爆料是「中研院名人」。就有網友指出，婦人在學術界有「白髮魔女」之稱，狂吃會議的茶點、討便當，甚至無視會議規範，公然闖入閉門會議，當時身為工作人員的他擋下婦人，卻被罵「大爛人、社會敗類。」

有網友在PTT發文，看到新聞後，覺得婦人很眼熟，原來是他以前在中研院當研究助理時，治不了的「白髮魔女」。原PO表示，「終於在今天還我公道了，那位出腳的人，歡迎來中研院募款，一定會有很多受害者願意貢獻點心意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回憶，婦人經常在中研院等會議中無預警出現，不僅大量取用茶點、便當，甚至還會提出與主題無關的發言，嚴重干擾會議進行。某次閉門會議，不開放外賓與會，但婦人卻強行闖入，他好言勸說，怎料婦人竟直接揪住他的名牌，當場罵「社會敗類、大爛人」，事後還寄信到他的私人信箱，再度罵他是爛人。

然而事情並未就此結束，隔日的另一場會議，婦人再度出現，原PO立刻擋下，婦人認出原PO後立刻一連串狂罵，「甚至逢教授就宣揚我是大爛人，公然侮辱、誹謗罪的要件都已經成立了，真氣自己當下沒有錄影。」

中研院的駐警隊、老師們都知道婦人的行徑，但卻選擇消極處理，只是將人勸離後便不了了之，原PO無奈表示，「詢問過老師的意見，都是消極處理，就讓她白吃白喝就好。」不過，原PO卻難以接受，「假若她乖乖當個乞丐，我毫無意見，可是放給她白吃白喝，還在會場內宣揚、散佈我是爛人，這口氣根本嚥不下去。」

婦人與年輕人在北捷上發生衝突，捷運警察隊已接獲相關情資，將調閱相關監視器確定進出票卡時間查明兩人身分，兩人因為在捷運上鬥毆，已違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，將通知兩人到案說明，最高可以開罰1.8萬元。