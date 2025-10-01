　
【廣編】法國皇家攜手逾百家動物醫院連四年推健檢　今年再加碼營養支持

▲▼法國皇家,動物醫院,健檢。（圖／記者楊智雯攝）

法國皇家攜手近200家動物醫院推健檢。

圖、文／法國皇家提供

隨著飼養觀念提升，貓犬健康檢查的重要性日益受到重視。根據台灣經濟研究院與食品工業發展研究所調查，截至去年，台灣已有逾 26% 的貓犬邁入熟齡階段 ，這代表超過四分之一的寵物正面臨較高的健康風險，唯有透過定期健檢，才能及早發現潛在疾病，讓陪伴更長久。為此，法國皇家已連續四年發起「健檢及早、相伴到老」活動，今年更攜手近200家動物醫院，並新增健檢後的營養評估與專業建議。10/1~11/30凡加入法國皇家官方LINE帳號，即可領取 500 元健檢券，帶寵物至合作動物醫院完成健檢與營養評估，還可免費獲得獸醫營養推薦飼料。

法國皇家自 10 月 1 日起於官方粉絲專頁連載《毛孩健康特輯》，收錄 10 位飼主因健檢而及早發現、安心相伴的故事。

法國皇家已連續四年攜手全台逾百間動物醫院推廣「健檢及早、相伴到老」活動。今年更特別加強營養支持，飼主於 10 月 1 日至 11 月 30 日活動期間，只要加入法國皇家官方 LINE 帳號（https://maac.io/4B1Ov），即可領取 500 元健檢券；並於合作動物醫院完成健檢後，還可免費獲得由獸醫師依照檢查結果推薦的法國皇家飼料乙包，協助毛孩在日常中持續維持健康。

「健檢及早，相伴到老」活動傳送門：https://maac.io/4B1Ov

關鍵字：

法國皇家動物醫院健檢

