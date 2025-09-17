21歲女性尿液檢查驚見潛血　醫：定期追蹤是關鍵

▲▼ 健檢驚見尿液潛血，嘉榮醫表示多數無症狀 定期追蹤是關鍵 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名年僅21歲的黃小姐，近日在公司年度健檢中，意外發現尿液檢查結果為「潛血陽性」，雖然平時生活規律、運動習慣良好，且沒有出現頻尿、解尿灼熱或血尿等症狀，但異常數據仍讓她十分不安，因此前往嘉義榮院家醫科門診進一步檢查，經醫師陳加判斷黃小姐屬於「鏡下血尿」，建議複檢後數值已恢復正常，考量其年紀輕、無抽菸史與家族病史，無需過度緊張，但仍建議民眾持續可透過定期健檢追蹤，了解及掌握自己的健康。

嘉義榮院家醫科醫師陳加指出，「尿液潛血」指的是在檢驗中偵測到尿液中可能含有紅血球，分為「肉眼血尿」與「鏡下血尿」。常見原因包括泌尿道感染、腎結石、膀胱或腎臟腫瘤，甚至劇烈運動、女性月經影響，或檢體保存不當所造成的假陽性，多數年輕女性的潛血屬於良性或一時性變化，但仍需透過追蹤才能確認無虞。

陳醫師提醒民眾，正確的檢體採集方式非常重要，建議女性選擇月經以外的時間，最好採用清晨第一次排尿的「中段尿」，並立即送檢或妥善冷藏，以避免檢體變質造成誤判。同時，也要培養健康習慣，包含每日攝取足夠水分（約2,000毫升）、避免長時間憋尿，以降低泌尿道感染及結石的風險，若有頻尿、血尿或腰痛等異常症狀，則應盡快就醫檢查，不可自行拖延。

陳加醫師最後強調，健檢不僅是看數值是否正常，更是發現身體細微變化的重要機會。黃小姐的案例提醒年輕族群，即使平時無不適，也不能掉以輕心，只要按時健檢、遵循醫囑，並透過日常的衛教原則落實自我保健，大部分尿液潛血案例都能獲得妥善處理，讓健康維持在安全狀態。