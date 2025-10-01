超正名模現身災區被酸　一句話打臉酸民！大方認「蹭流量」要協尋

▲災區驚見「國際名模」，網友眼尖發現，高挑正妹本尊是吳宜樺。（圖／翻攝自Threads／weilee_bmk）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮光復鄉災區驚見「國際名模」吳宜樺，影片在網上瘋傳，許多網友盛讚「人美心也美」，但也有少數質疑聲浪，批評她作秀、博取流量。對此，吳宜樺回應打臉酸民「這是我們親戚家」，同時也大氣回應：「蹭個流量，希望大家幫忙轉發尋找朋友的爸爸」。

一名連日參與救災的網友9月30日在Threads分享多段影片，並在其中一段收尾影片中苦中作樂地形容「馬太鞍時裝周」。畫面中可見，一名身材高挑的女子身穿黑色緊身衣，戴著手套、腳穿白色雨鞋地從屋內走出來，儘管腳上還有些泥濘，但依舊維持強大氣場。

影片曝光後，吸引近8萬人按讚、近萬次分享，很快有眼尖網友發現，畫面中的高挑正妹正是國際名模吳宜樺。對此，吳宜樺不久後也轉貼影片，證實影片中就是她本人，笑說「大家鏟到要瘋掉，看到有錄影，職業病上身」。

期間，有酸民留言質疑：「請問妳來打卡還是走台步又或者是蹭熱度？」但也有人護航：「先看看人家去幾天再發言」、「人家長得很高很漂亮！不要利用這一點去肯定說人家是來擺拍的好不好？不然救災是有規定一定要長什麼樣的人才能救災？大家都是人，友善一點好不好？外貌如何 穿著如何在這個時間是很重要的嗎？」

▲超正名模現身災區被酸，一句話打臉酸民「這是我們親戚家」。（圖／翻攝自Threads／_ihua_）

對此，吳宜樺回應反擊：「這是我們親戚家，請問你是來留言蹭熱度還是秀下限，又或者是怕別人不知道有你這種人存在？」

另外，面對突如其來的討論度，吳宜樺也大氣表示「蹭個流量，希望大家幫忙轉發尋找朋友的爸爸」，並貼出協尋資訊。

根據資訊，50歲許姓男子在台東失聯超過6天，身穿卡其色西裝外套、黑色上衣及藍色牛仔褲，23日當天上午9點13分至21分，駕駛車輛BNG-2365行經綏遠路三段37巷25號，轉入豐原河堤，先後經過動物防疫所、東興砂石場、光電廠，請求廣大網友提供對外監視器、行車紀錄器，「給我們一點線索，都是恩惠」。