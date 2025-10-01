　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超正名模現身災區被酸　一句話打臉酸民！大方認「蹭流量」要協尋

▲▼災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」吳宜樺　超強氣場影片瘋傳。（圖／翻攝自Instagram／_ihua_）

▲災區驚見「國際名模」，網友眼尖發現，高挑正妹本尊是吳宜樺。（圖／翻攝自Threads／weilee_bmk）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮光復鄉災區驚見「國際名模」吳宜樺，影片在網上瘋傳，許多網友盛讚「人美心也美」，但也有少數質疑聲浪，批評她作秀、博取流量。對此，吳宜樺回應打臉酸民「這是我們親戚家」，同時也大氣回應：「蹭個流量，希望大家幫忙轉發尋找朋友的爸爸」。

一名連日參與救災的網友9月30日在Threads分享多段影片，並在其中一段收尾影片中苦中作樂地形容「馬太鞍時裝周」。畫面中可見，一名身材高挑的女子身穿黑色緊身衣，戴著手套、腳穿白色雨鞋地從屋內走出來，儘管腳上還有些泥濘，但依舊維持強大氣場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片曝光後，吸引近8萬人按讚、近萬次分享，很快有眼尖網友發現，畫面中的高挑正妹正是國際名模吳宜樺。對此，吳宜樺不久後也轉貼影片，證實影片中就是她本人，笑說「大家鏟到要瘋掉，看到有錄影，職業病上身」。

期間，有酸民留言質疑：「請問妳來打卡還是走台步又或者是蹭熱度？」但也有人護航：「先看看人家去幾天再發言」、「人家長得很高很漂亮！不要利用這一點去肯定說人家是來擺拍的好不好？不然救災是有規定一定要長什麼樣的人才能救災？大家都是人，友善一點好不好？外貌如何 穿著如何在這個時間是很重要的嗎？」

▲▼超正名模現身災區被酸　一句話打臉酸民！大方認「蹭流量」要協尋。（圖／翻攝自Threads／_ihua_）

▲超正名模現身災區被酸，一句話打臉酸民「這是我們親戚家」。（圖／翻攝自Threads／_ihua_）

對此，吳宜樺回應反擊：「這是我們親戚家，請問你是來留言蹭熱度還是秀下限，又或者是怕別人不知道有你這種人存在？」

另外，面對突如其來的討論度，吳宜樺也大氣表示「蹭個流量，希望大家幫忙轉發尋找朋友的爸爸」，並貼出協尋資訊。

根據資訊，50歲許姓男子在台東失聯超過6天，身穿卡其色西裝外套、黑色上衣及藍色牛仔褲，23日當天上午9點13分至21分，駕駛車輛BNG-2365行經綏遠路三段37巷25號，轉入豐原河堤，先後經過動物防疫所、東興砂石場、光電廠，請求廣大網友提供對外監視器、行車紀錄器，「給我們一點線索，都是恩惠」。

在 Threads 查看

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝
3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人
吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光
好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」
阮經天「大陸千金女友」曝光！　小20歲跨越三地遠距戀
災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」　超強氣場影片瘋傳
可能有新颱風！　變天時間曝
政府停擺危機沒影響！美股道瓊再創新高　輝達、台積電ADR漲逾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

10月了！　轉涼再等等「秋老虎準備long stay」

志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

超正名模現身災區被酸　一句話打臉酸民！大方認「蹭流量」要協尋

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光

電價調漲！10月新制懶人包　公費流感新冠疫苗開打

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

10月了！　轉涼再等等「秋老虎準備long stay」

志工「災區直播帶貨」荒腔走板　他批作秀擺拍影響現場

超正名模現身災區被酸　一句話打臉酸民！大方認「蹭流量」要協尋

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光

電價調漲！10月新制懶人包　公費流感新冠疫苗開打

菲律賓規模6.9強震！體育館倒塌釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

花蓮縣府便當放到臭酸挨轟　鍾沛君：有哪個災民因此餓死？

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

《原子少年》小孩猥褻未成年遭判刑　神隱3年接業配密謀復出

保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

佐佐木朗希轉中繼讓羅伯斯驚喜！季後賽使用方式「最多2局」

全真瑜珈破產停業　陳沂自曝是資深會員：上周開始無法約課

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人

「爸爸」孫德榮為于朦朧超渡　他託夢哭訴：活得太正直

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問：要不要喝

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

災區一堆志工倒下！法國鏟子超人：無擋頭莫賭強

更多熱門

相關新聞

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地「鏟子超人」前往當地協助災民剷除淤泥。不過，也有不少人表示，救災回來後出現發燒、喉嚨痛等狀況。還有人說，身邊有人得橫紋肌溶解症，「目前在加護病房急救，才82年次！」疾管署提醒，落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保。

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

黑拖鞋阿伯跑贏洪水　牛頭牌小編回應了

黑拖鞋阿伯跑贏洪水　牛頭牌小編回應了

災區一堆志工倒下！法國鏟子超人：無擋頭莫賭強

災區一堆志工倒下！法國鏟子超人：無擋頭莫賭強

名人赴花蓮救災遭批作秀　狄志為痛斥「酸民閉嘴」

名人赴花蓮救災遭批作秀　狄志為痛斥「酸民閉嘴」

關鍵字：

國際名模吳宜樺花蓮光復鄉

讀者迴響

熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

黃國昌捲「凱思國際養狗仔」風暴　經部回應了

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面