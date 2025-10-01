　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地「鏟子超人」前往協助災民剷除淤泥。不過，也有不少人表示，救災回來後出現發燒、喉嚨痛等狀況。還有人說，身邊有人得橫紋肌溶解症，「目前在加護病房急救，才82年次！」疾管署提醒，落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保。

▼全台各地鏟子超人湧入光復救災。（圖／古哥空拍法人提供）

▲▼ 鏟子超人集結空拍畫面曝+災現況 這裡有一些昨天空拍花蓮光復鄉災區及光復車站人群的空拍畫面 。（圖／古哥空拍法人提供）

光復鄉洪患災情慘重，花蓮災害應變中心最新統計，造成18人死亡、121人受傷，還有6人失聯，包括自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街砂石場黃姓業者、高姓教授以及張姓婦人。

教師節連假期間出現大量志工，從各地集結積極支援，投入大型機具與清潔人員，持續掃街與洗街作業，加速環境復原。許多人自行攜帶鏟子與雨鞋，被封為「鏟子超人」。

不過，有鏟子超人在Threads發文表示，「有人去完花蓮鏟土回來發燒的嗎？ 還有喉嚨痛。」許多人回報，「鏟完回來感冒簽，上班超痛苦」、「待了4天3夜，凌晨回到台北，早上起來喉嚨痛、咳嗽、沒精神」、「我是狂拉肚子，補充益生菌+電解水才好點」、「發燒感冒，整個人軟趴趴的」、「我跟我男友都發燒、喉嚨爆痛」。

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全台各地鏟子超人湧入光復救災。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

還有人說，「身邊有人回來橫紋肌溶解，目前在加護病房急救，才82年次！挖土並不是一件容易的事，加上周遭環境、飲食、自身體力／疾病、是否有足夠休息等等，都要列入考量，請大家要量力而為！祝福所有人都能平安。」

有人提醒，「當超人前真的要先考量自身健康狀況⋯前往一定要做好防護措施（口罩真的要戴好，皮膚容易過敏的也先不要），回家前清潔也要確實。自古風災後都有霍亂的，關鍵在於做好『環境清消』與『飲食衛生』。應注意飲水安全，避免飲用可能遭污染的水。需做好個人防護，穿著雨鞋、手套和口罩，避免接觸污水污泥。若出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，應儘速就醫並告知醫師經歷。」

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全台各地鏟子超人湧入光復救災。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

疾管署副署長曾淑慧表示，考量災時強風暴雨造成嚴重積淹水，可能造成生態環境損害及飲用水受污染，加上災後污水、污泥或災害廢棄物尚未清除完成，災區仍有短暫陣雨發生，可能增加類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等傳染病發生風險。她提醒當地民眾及投入重建人員、志工，清理環境時落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保。

一、 裝備保護：

清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

二、 飲食保護：

水災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質（泡過水或解凍過久等）請勿再食用。

三、 清潔保護：

戶外區域可用市售含氯漂白水稀釋50倍（200cc加10公升水）噴灑庭院、水溝等潮濕處；居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍（100cc加10公升水）擦拭或刷洗地板、牆壁、廁所等處；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水，浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

同時應注意手部清潔，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手；如暫時無法取得清水，且手部無明顯髒污，可改用酒精含量75%的乾洗手液清潔雙手。

▼鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）

▲▼鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，全台志工紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤。近日，網路上瘋傳一段影片，從中可見一名身材高挑的美女出現在災區現場，協助災民重建家園，但超高顏值與強大氣場，立即引發討論，最後才發現本尊是「國際名模」吳宜樺。

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

黑拖鞋阿伯跑贏洪水　牛頭牌小編回應了

黑拖鞋阿伯跑贏洪水　牛頭牌小編回應了

災區一堆志工倒下！法國鏟子超人：無擋頭莫賭強

災區一堆志工倒下！法國鏟子超人：無擋頭莫賭強

名人赴花蓮救災遭批作秀　狄志為痛斥「酸民閉嘴」

名人赴花蓮救災遭批作秀　狄志為痛斥「酸民閉嘴」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

